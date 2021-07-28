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Приїхав з Росії та Індії - "ізольований" на 2 тижні: Україна різко посилила правила в'їзду

28 липня 2021, 16:18

З серпня особам, які не вакциновані, потрібно буде робити ПЛР-тест при в'їзді в країну.

Україна, кордон
Прибувшим з РФ та Індії доведеться сидіти 14 днів на самоізоляції / УНІАН

В Україні прийняли рішення посилити обмеження при перетині державного кордону. Відтепер особам, які не вакциновані і повертаються в країну, треба буде надати негативний ПЛР-тест. В'їзд з Росії та Індії передбачає проходження 14-денної самоізоляції, яку не можна буде перервати. Рішення прийнято через циркуляцію небезпечного штаму коронавірусу Дельта у вищевказаних державах. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Під час засідання уряду у середу, 28 липня, він розповів про те, що обов'язкове пред'явлення ПЛР-тесту для осіб, які не пройшли вакцинацію від коронавірусу, з'явиться вже на початку серпня. А для тих, хто приїжджає з територій Індії і РФ – діятиме обов'язкова 2-тижнева самоізоляція, причому без можливості дострокового переривання. Правило відноситься до людей, які не зробили щеплення від COVID-19.читайте такожНа туристів з України чекають проблеми при в'їзді до ЄС: у МОЗ зробили заяву про COVID-паспорти

"Особливому контролю підлягатимуть невакциновані іноземці або українці, які прибули з Російської Федерації та Індії. Якщо вони провели останні сім днів до перетину кордону в цих країнах, вони підлягатимуть обов'язковій самоізоляції або обсервації протягом 14 днів без можливості дострокового її припинення", - уточнив Ляшко.

Що припускають нові правила в'їзду до України

  • Щоб потрапити на територію України іноземцям, при в'їзді треба пред'явити негативний ПЛР-тест і страховий поліс
  • Громадяни України, які виїхали з країни до набуття чинності нових правил, повернуться назад ще за старими вимогами
  • Українці зможуть вільно перетинати кордон у тому випадку, якщо вони зробили хоча б одне щеплення від коронавірусу
  • При в'їзді з іноземних держав, крім Росії та Індії, тим, хто не вакцинувався, запропонують піти на самоізоляцію терміном на 2 тижні. Додаток Дій вдома контролюватиме місце розташування людини вже через 72 години після того, як воно буде встановлено, якщо за цей час людина не надасть негативний ПЛР-тест.

Нагадаємо, з 25 червня вступило нове правило в'їзду в Україну з територій Великобританії, Індії, Росії та Португалії. Внаслідок загрози штаму коронавірусу Дельта, стало обов'язковим проходження ПЛР-тестування на коронавірус при в'їзді на територію української держави з цих країн.

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