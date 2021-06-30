Стануть в нагоді під час нових локдаунів: українцям розповіли про користь ковід-сертифікатів

Отримати сертифікати можна з 1 липня / Reuters

З 1 липня в Україні можна буде отримати ковід-сертифікати. Виявляється, вони стануть в нагоді українцям не тільки для подорожей, але і для роботи в разі введення локдауну.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Ярослав Кучер ТСН.

"Всі вакцини, які є в Україні є безпечними і я рекомендую їх максимально використовувати. Все ще зараз робиться-це не для того, щоб хтось на море поїхав. Хоча це так само важливо і ми також хочемо піти у відпустку. Ми це робимо не для поїздок, а і щоб використовувати цей сертифікат всередині країни. Для того, наприклад, якщо ми восени підемо на локдаун, (сподіваюся, що цього не буде, але ми повинні думати заздалегідь), тоді можливо дозволимо працювати тому, у якого всі співробітники і відвідувачі будуть вакциновані, наприклад, спортзалу", - сказав Кучер.

Ковід-сертифікат протягом місяця з'явиться в оновленому додатку "Дія" у тих, хто отримав дві дози щеплення, а таких українців, за словами політика, вже 600 тисяч.

Також отримати такий сертифікат можна у сімейного лікаря. Він видаватиметься українською та англійською мовами.

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При цьому, ні про які гарантії про вільний перетин кордону навіть за наявності сертифіката чиновники не говорять, посилаючись на те, що такі рішення прикордонники приймають на місцях.

Нагадаємо, Кіпр зняв обмеження для українських туристів. Туристи, які отримали вакцину, схвалену ЄС або Sputnik V і Sinopharm, по прибуттю на Кіпр звільняються від проходження ПЛР-тесту і карантину. Нововведення набирають чинності з 1 липня. Однак ті, хто отримав CoronaVac або CoviShield, під дані ослаблення не потрапляють.

Додамо, раніше Державна авіаційна служба вже затвердила перелік країн для виїзду українців у літній сезон. Це поширені туристичні напрямки, такі як: