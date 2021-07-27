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Привіз з Росії: у Києві від штаму Дельта помер чоловік

27 липня 2021, 20:22
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Хвороба протікає набагато швидше і агресивніше, ніж під час попередніх хвиль пандемії.

коронавірус
Коронавірус Дельта атакує / Фото Reuters

У Києві медики Олександрівської лікарні не змогли врятувати життя одному з 6 пацієнтів, у яких діагностували інфікування особливо небезпечним штамом COVID-19 Дельта.

Як повідомляє Kyiv Media, померлий привіз хворобу до Києва з Росії.

За словами директора Олександрівської лікарні Людмили Антоненко, четверо з шести хворих на Дельту людей захворіли саме в Росії. Інші інфікувалися вже в Києві.

Лікарі кажуть, що хвороба протікає набагато швидше і агресивніше, ніж під час попередніх хвиль пандемії.

Як відзначають медики, у інфікованих штамом Дельта вже на другий або третій день після госпіталізації різко знижується сатурація, після чого самостійно дихати вони вже не можуть.

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Вік хворих, які важко переносять хворобу, за словами медиків, дуже молодий – від 30 до 40 років.

Крім того, лікарі прогнозують різкий сплеск захворювання після Хресного ходу УПЦ МП, який пройшов у Києві.

"Я думаю, буде дуже великий підйом захворюваності, тому я хочу ще раз підкреслити, що з тестованих хворих, які приїхали з Росії, всі вони позитивні на Дельту. Тому якщо це ми спостерігаємо ось такий хід, то я думаю, що буде великий підйом захворюваності", - зазначила Антоненко.

Штам Дельта в Україні - про що раніше повідомляв Главред:

Раніше стало відомо, що слідом за Києвом, Індійський коронавірус Дельта дістався і до Львівської області. Стан хворих - з позитивною динамікою.

Нагадаємо, що двічі вакциновані люди на 80% захищені від тяжкого перебігу COVID-19, викликаного штамом "Дельта".

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