Щеплення не допомогло: в Ізраїлі половина інфікованих штамом Дельта були вакциновані

В Ізраїлі фіксують зараження штамом коронавірусу Дельта / Фото Reuters

В Ізраїлі фіксують все більше людей, які заражаються новим штамом коронавірусу Дельта.

Причому половина з тих, хто підхопив новий штам, раніше були вакциновані препаратом Pfizer, пише The Wall Street Journal.

Як свідчать попередні висновки Ізраїльських медиків, близько 90% нових випадків коронавірусу, ймовірно, були викликані штамом Дельта.

Причому діти до 16 років, більшість з яких щеплені, складають близько половини заражених.

У той же час ізраїльські медики відзначили цікаву особливість - пацієнти, які були щеплені, але все ж заразилися дельтою, легше переносять хворобу, ніж невакциновані.

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Нагадаємо, експерт ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталія Виноград заявила про те, що знаходження протягом довгого часу поруч із зараженим новим штамом коронавірусу Дельта збільшує небезпеку захворювання з ризиком важкого протікання.

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Раніше Главред писав про те, що доктор медичних наук, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ ім. Богомолець Сергій Дубров попереджав, що нового небезпечного індійського штаму Дельта в Україні поки виявлено не було. За його словами, при зараженні такою варіацією коронавірусу можуть бути кишкові розлади, а також риніт і слабкість без температури.