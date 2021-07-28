Щеплення не допоможе: експерти із США повідомили нові дані про поширення COVID-штаму Дельта

Повністю вакциновані від коронавірусу люди можуть поширювати індійський штам так само легко, як і нещеплені.
Навіть повністю вакциновані від COVID-19 люди можуть передавати індійський штам коронавірусу, відомий як Дельта, і наражати на небезпеку дітей, людей з ослабленим імунітетом і нещеплених. До такого висновку дійшли експерти центрів США з контролю і профілактики захворювань (CDC).
Директор CDC Рошель Валенскі заявила, що "в окремих випадках повністю вакциновані люди, інфіковані цим варіантом, можуть поширювати вірус так само легко, як і нещеплені", передає NBC News.
Виявилося, що в рідкісних випадках, коли повністю вакцинована людина дає позитивний результат тесту на коронавірус, її навантаження на організм є аналогічним навантаженню зараженої людини, яка не має COVID-щеплення. За словами Валенскі, нові дослідження "викликають занепокоєння" і "вимагають оновлення" рекомендацій.
Водночас директор CDC зазначила, що вакцини від коронавірусу продовжують виконувати "виняткову роботу" щодо захисту людей від тяжкого перебігу захворювання, госпіталізації та смерті.
Штам коронавірусу Дельта в Укріані - про що раніше писав Главред:
- В Олександрівській лікарні Києва виявили шість випадків індійського штаму коронавірусу, відомого як Дельта. Даний вид COVID-19 виявили за допомогою первинного тестування. Діагностували мутацію у людей різного віку - від 21 до 73 років.
- Слідом за Києвом, індійський коронавірус Дельта дістався і до Львівської області. Стан хворих - з позитивною динамікою.
- 27 липня стало відомо, що медики столичної Олександрівської лікарні не змогли врятувати життя одному з шести пацієнтів, у яких діагностували інфікування особливо небезпечним штамом COVID-19 Дельта. Померлий привіз хворобу до Києва з Росії.