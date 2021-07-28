Щеплення не допоможе: експерти із США повідомили нові дані про поширення COVID-штаму Дельта

Вакцини від COVID-19 все ж таки захищають людей від тяжкого перебігу захворювання, госпіталізації та смерті / Фото Reuters

Навіть повністю вакциновані від COVID-19 люди можуть передавати індійський штам коронавірусу, відомий як Дельта, і наражати на небезпеку дітей, людей з ослабленим імунітетом і нещеплених. До такого висновку дійшли експерти центрів США з контролю і профілактики захворювань (CDC).

Директор CDC Рошель Валенскі заявила, що "в окремих випадках повністю вакциновані люди, інфіковані цим варіантом, можуть поширювати вірус так само легко, як і нещеплені", передає NBC News.

Виявилося, що в рідкісних випадках, коли повністю вакцинована людина дає позитивний результат тесту на коронавірус, її навантаження на організм є аналогічним навантаженню зараженої людини, яка не має COVID-щеплення. За словами Валенскі, нові дослідження "викликають занепокоєння" і "вимагають оновлення" рекомендацій.

Водночас директор CDC зазначила, що вакцини від коронавірусу продовжують виконувати "виняткову роботу" щодо захисту людей від тяжкого перебігу захворювання, госпіталізації та смерті.

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