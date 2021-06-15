Проник вже в 74 країни: експерти прогнозують масовий наступ індійського штаму COVID-19

Експерти прогнозують масовий наступ індійського штаму COVID-19 / Reuters

Індійський штам коронавірусу викликає більш серйозні симптоми - зокрема біль в животі і в суглобах, нудоту, блювоту, а також втрату апетиту і слуху. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Вперше виявлений в Індії штам COVID-19 (він отримав кодове ім'я Delta) зафіксували вже в 74 країнах. Цей варіант коронавірусу продовжує швидко поширюватися, а експерти побоюються, що він може стати домінуючим у всьому світі.

Також наголошується, що спалахи Delta підтверджені вже в Китаї, США, Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону. Згідно з дослідженнями вчених, новий штам передається швидше попередників, а також важче переноситься.

У США, за словами колишнього комісара управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Скотта Готліба, випадки Delta подвоюються приблизно кожні два тижні і підтверджуються в 10% всіх нових хворих. Тим часом у Великобританії з цим варіантом пов'язують понад 90% нових заражень.

читайте такожВ Україну йде індійський штам. Чи такий страшний чорт, як його малюють?



Нагадаємо, раніше, наприкінці квітня 2021 року Індію накрив "коронавирусний апокаліпсис" - протягом чотирьох діб знаходили понад 330 тисяч нових хворих – це були світові антирекорди. Щодня вмирали понад 2 тисячі інфікованих, крематорії ледь встигали спалювати тіла.

Пізніше ЗМІ дізналися, що в країні у десятків людей, які перебороли коронавірус, знайшли " чорний грибок".

Індійський COVID - 19 вже виявили на американській території і в ряді європейських країн, зокрема, у Великобританії, в Чехії і в Польщі.