Путін розповів, що він пережив після щеплення російською вакциною

Президент Росії категорично відмовився розповідати, яку саме вакцину проти коронавірусу йому вкололи.
Глава Кремля Володимир Путін детально розповів, як почувався після щеплення від коронавірусу. Водночас президент Росії категорично відмовився розповідати, яку саме вакцину проти COVID-19 йому вкололи.
"Побічних ефектів майже не було. Зараз скажу, чому майже. Перші годин п'ять дійсно нічого, потім якось руку підняв - в ліву руку робили (укол) - відчув не біль, ні, якийсь там дискомфорт такий, ну зараз натиснути на це місце, так ще досі трошки відчувається. Але ось це все побічні явища. Я про всяк випадок поклав собі на тумбочку, коли спати лягав, градусник. Уранці прокинувся після щеплення, як мені здалося трошки поламує. Водночас температура була нормальна", - сказав Путін в інтерв'ю на телеканалі "Росія", його цитує Telegram-канал "Раніше всех.Ну почти".
Також Путін розповів, що йому невідомо про будь-які серйозні побічні ефекти від застосування російських вакцин від коронавірусу.
За словами глави Кремля, у російських препаратів від ковіду "навіть протипоказань жодних немає".
Глава держави зауважив, що зараз ними "прищеплюються люди з досить важкими хронічними захворюваннями і нормально себе почувають".
Крім того, Путін пояснив, чому не зробив щеплення від COVID на камеру: "Ми не повинні мавпувати".
Зазначимо, у вівторок, 23 березня, глава Кремля Володимир Путін зробив щеплення від коронавірусу, заявив його прессекретар Дмитро Пєсков. Він повідомив, що президент почуває себе добре.
Російська вакцина від коронавірусу – про що йшлося раніше:
- Про реєстрацію вакцини Спутник V 11 серпня 2020 року заявив президент РФ Володимир Путін. Він також розповів, що одна з його доньок пройшла процедуру вакцинації цим препаратом.
- Ефективність російської вакцини Спутник V від коронавірусу під час першого проміжного аналізу даних третьої фази досліджень склала 92%.
- У Всесвітній організації охорони здоров'я розкритикували процес ліцензування російської вакцини. У ВООЗ акцентували на тому, що вакцина не пройшла належних клінічних досліджень. Тому на цей момент не можна зробити висновок про безпеку та ефективність препарату.
- Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила здивування, що Росія пропонує багатьом країнам свою вакцину від коронавірусу Спутник V в той час, коли в самій країні справи з вакцинацією просуваються не надто швидко.