Путін розповів, що він пережив після щеплення російською вакциною / Reuters

Глава Кремля Володимир Путін детально розповів, як почувався після щеплення від коронавірусу. Водночас президент Росії категорично відмовився розповідати, яку саме вакцину проти COVID-19 йому вкололи.

"Побічних ефектів майже не було. Зараз скажу, чому майже. Перші годин п'ять дійсно нічого, потім якось руку підняв - в ліву руку робили (укол) - відчув не біль, ні, якийсь там дискомфорт такий, ну зараз натиснути на це місце, так ще досі трошки відчувається. Але ось це все побічні явища. Я про всяк випадок поклав собі на тумбочку, коли спати лягав, градусник. Уранці прокинувся після щеплення, як мені здалося трошки поламує. Водночас температура була нормальна", - сказав Путін в інтерв'ю на телеканалі "Росія", його цитує Telegram-канал "Раніше всех.Ну почти".

Також Путін розповів, що йому невідомо про будь-які серйозні побічні ефекти від застосування російських вакцин від коронавірусу.

За словами глави Кремля, у російських препаратів від ковіду "навіть протипоказань жодних немає".

Глава держави зауважив, що зараз ними "прищеплюються люди з досить важкими хронічними захворюваннями і нормально себе почувають".

Крім того, Путін пояснив, чому не зробив щеплення від COVID на камеру: "Ми не повинні мавпувати".

Зазначимо, у вівторок, 23 березня, глава Кремля Володимир Путін зробив щеплення від коронавірусу, заявив його прессекретар Дмитро Пєсков. Він повідомив, що президент почуває себе добре.

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