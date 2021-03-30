ВР схвалила грошову допомогу жителям червоної зони

Рішення про надання допомоги деяким українцям підтримали понад 300 нардепів.
У вівторок, 30 березня, Верховна Рада під час засідання вирішила, що деякі жителі територій, які потрапили у червону зону карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19, мають отримати допомогу від держави.
За відповідний законопроєкт (№5300) проголосували 312 нардепів, ніхто не виступив проти, свідчать результати голосування, яке транслював YouTube-канал RadaTVchannel.
Парламентарії схвалили надання допомоги у сумі 8 тисяч гривень.
читайте також8 тисяч для ФОП: як отримати і кому готуватися до перевірокРаніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що влада вирішила допомогти матеріально фізичним особам-підприємцям та співробітникам підприємств, які зазнають збитків через запровадження обмежень червоної карантинної зони.
Очільник Кабміну додав, що ФОПам і працівникам підприємств влада готова виплатити по 8 тисяч гривень допомоги, як і під час локдауну, який був у січні 2021 року.
Карантин через коронавірус в Україні – що потрібно знати
- Карантин в Україні через коронавірус почав діяти з 12 березня 2020 року. Спочатку обмежувальні заходи були загальнонаціональними й жорсткими, а потім почав діяти адаптивний карантин.
- Під час адаптивного карантину доля обмежувальних заходів знаходиться у руках місцевої влади. Країну поділили на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони. У червоній зоні найсуворіші обмежувальні заходи.
- Під час локдауну 2021 на всій території України був суворий карантин, а потім він знову став адаптивним.
- Станом на 30 березня у червоній зоні карантину знаходяться Київ, а також Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська, Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Миколаївська, Одеська та Чернівецька області.