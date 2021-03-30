ВР схвалила грошову допомогу жителям червоної зони

Парламент вирішив, що у червоній зоні деякі жителі отримають 8 тисяч гривень допомоги / УНІАН

У вівторок, 30 березня, Верховна Рада під час засідання вирішила, що деякі жителі територій, які потрапили у червону зону карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19, мають отримати допомогу від держави.

За відповідний законопроєкт (№5300) проголосували 312 нардепів, ніхто не виступив проти, свідчать результати голосування, яке транслював YouTube-канал RadaTVchannel.

Парламентарії схвалили надання допомоги у сумі 8 тисяч гривень.

Рада вирішила, що у червоній зоні деякі жителі отримають 8 тисяч грн допомоги / Скріншот

читайте також8 тисяч для ФОП: як отримати і кому готуватися до перевірокРаніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що влада вирішила допомогти матеріально фізичним особам-підприємцям та співробітникам підприємств, які зазнають збитків через запровадження обмежень червоної карантинної зони.

Очільник Кабміну додав, що ФОПам і працівникам підприємств влада готова виплатити по 8 тисяч гривень допомоги, як і під час локдауну, який був у січні 2021 року.

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