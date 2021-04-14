Радуцький повідомив хороші новини про ситуацію з COVID-19 в Україні

За минулий та за позаминулий тиждень кількість хворих на коронавірус зменшилася на дві тисячі. Україна підходить до плато.
Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні та госпіталізаціями стабілізувалася. Україна виходить на плато.
Про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі Україна 24.
"На сьогодні є деяка стабілізація. Схоже, що Україна підходить до плато. Пік захворюваності стабілізувався. За минулий і за позаминулий тиждень кількість хворих зменшилася на дві тисячі. Трохи стабілізувалася ситуація в Києві", - заявив Радуцький.
Він зазначив, що карантин запроваджується в якості відповіді на кількість хворих і госпіталізованих. При цьому зараз ситуація трохи покращилася.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Станом на ранок середи, 14 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 14 553 жителів країни. Зокрема захворіли 612 дітей та 412 медпрацівників.
- За минулі 24 години госпіталізовано 5 063 людини; летальних випадків - 467, одужали - 12 384 людини.
- За останню добу в Києві виявили 1457 випадків зараження коронавірусом, померли 47 осіб, одужали - 713.
- Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, поступово ситуація починає стабілізуватися, рівень госпіталізацій знизився.
Автор: Анна Багрій