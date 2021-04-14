Радуцький повідомив хороші новини про ситуацію з COVID-19 в Україні

Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується / Фото Reuters

Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні та госпіталізаціями стабілізувалася. Україна виходить на плато.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі Україна 24.

"На сьогодні є деяка стабілізація. Схоже, що Україна підходить до плато. Пік захворюваності стабілізувався. За минулий і за позаминулий тиждень кількість хворих зменшилася на дві тисячі. Трохи стабілізувалася ситуація в Києві", - заявив Радуцький.

Він зазначив, що карантин запроваджується в якості відповіді на кількість хворих і госпіталізованих. При цьому зараз ситуація трохи покращилася.

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