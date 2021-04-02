Разумков допустив запровадження надзвичайного стану в Україні

Разумков висловився про надзвичайний стан в Україні / УНІАН

Верховна Рада буде негайно реагувати на різкі зміни епідеміологічної ситуації, якщо Кабмін надасть пропозицію щодо запровадження надзвичайного стану, а президент видасть указ.

Як повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, на сьогодні таких звернень до Ради не надходило.

"Щодо питання про надзвичайний стан: в даному випадку, якщо не помиляюся, відповідно до закону, пропозиції повинні бути надані Кабінетом Міністрів України, тому що це епідеміологічна ситуація, далі вони розглядаються президентом, який видає указ. І протягом двох діб, а як показує практика, це відбувається раніше, парламент повинен зібратися і проголосувати за цей указ у стінах Верховної Ради. Виходячи з сьогоднішньої ситуації, відповідної інформації ні від президента, ні від Кабінету Міністрів не надходило", - зазначив Разумков.

При цьому Разумков допустив введення надзвичайного стану в Україні через ситуацію з коронавірусом.

"На жаль, так (можливе введення НП - ред.), тому що цю статистику потрібно добре розуміти. У нас трохи на другий план в інформаційному просторі відійшло питання коронавірусу, в результаті сьогодні ми бачимо ті показники, про які говоримо ", - заявив Разумков, передає телеканал НАШ.

У той же час заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко зазначив, що влада має намір обмежитися введенням локальних жорстких карантинів.

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"Є червоні зони в деяких областях. Це не означає, що, наприклад, в Харківській області або в іншій області, де ще зелена або помаранчева зона, треба вводити локдаун. Ми йдемо локальними локдаунами, і це допомагає", - заявив Тимошенко, передає Україна 24.

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