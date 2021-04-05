Разумков розповів, чи запровадять комендантську годину в Україні

Для запровадження комендантської години необхідно оголошувати надзвичайний стан.
Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що не хотів би, щоби в Україні запроваджували комендантську годину.
За його словами, для запровадження комендантської години необхідно оголошувати надзвичайний стан, передає телеканал Україна 24.
"Це досить непростий процес. Мені б дуже не хотілося, щоби навіть у зв'язку з COVID-19 ми змушені були піти на такий захід", - сказав Разумков.
"Я б не хотів, щоби це сталося. Для запровадження комендантської години потрібно оголошувати надзвичайний стан", - додав він.
Зазначимо, відповідно до статті 18 Закону України Про правовий режим надзвичайного стану, у разі запровадження надзвичайного стану, додатково можуть вживатися такі заходи, як запровадження комендантської години.
Надзвичайний стан - це правовий режим, який може тимчасово запроваджуватися у разі терористичних актів, масових заворушень, спроб захоплення влади або у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.
Ухвалити рішення про запровадження НС може як президент, так і депутати. Надзвичайний стан на всій території України може бути запроваджено не більше ніж на 30 днів, в окремих її місцевостях - не більше ніж на 60 днів. У разі необхідності його можуть продовжити, але не більше ніж на 30 днів.
В Україні на час дії режиму НС запровадять такі обмеження:
- закриваються всі ринки, торгові та розважальні центри;
- закриваються театри, кіно і музеї;
- заборонені масові заходи;
- може бути зупинено роботу громадського транспорту або заборонено користуватися окремими його видами;
- навчальні заклади та дитячі садки йдуть на карантин;
- медичні заклади переходять на роботу в режимі підвищеної готовності;
- заборона на в'їзд людям з країн-епіцентрів поширення COVID-19.
Нагадаємо:
- 1 квітня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що питання запровадження комендантської години в Україні через карантин не в обговорювався.
- Того ж дня голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що в столиці можуть запровадити комендантську годину для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19 за однієї умови. Зокрема, комендантська година в Києві можлива, якщо лікарні будуть повністю перевантажені.
- Віталій Кличко 31 березня виступив із заявою, що через критичну ситуацію з коронавірусом у Києві з 5 квітня посилюють карантин. Садочки і школи закривають, транспорт працюватиме лише по спецпропусках. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.