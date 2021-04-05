Разумков розповів, чи запровадять комендантську годину в Україні

Дмитро Разумков пояснив, як відбувається запровадження комендантської години / УНІАН

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що не хотів би, щоби в Україні запроваджували комендантську годину.

За його словами, для запровадження комендантської години необхідно оголошувати надзвичайний стан, передає телеканал Україна 24.

"Це досить непростий процес. Мені б дуже не хотілося, щоби навіть у зв'язку з COVID-19 ми змушені були піти на такий захід", - сказав Разумков.

"Я б не хотів, щоби це сталося. Для запровадження комендантської години потрібно оголошувати надзвичайний стан", - додав він.

Зазначимо, відповідно до статті 18 Закону України Про правовий режим надзвичайного стану, у разі запровадження надзвичайного стану, додатково можуть вживатися такі заходи, як запровадження комендантської години.

Надзвичайний стан - це правовий режим, який може тимчасово запроваджуватися у разі терористичних актів, масових заворушень, спроб захоплення влади або у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.

Ухвалити рішення про запровадження НС може як президент, так і депутати. Надзвичайний стан на всій території України може бути запроваджено не більше ніж на 30 днів, в окремих її місцевостях - не більше ніж на 60 днів. У разі необхідності його можуть продовжити, але не більше ніж на 30 днів.

В Україні на час дії режиму НС запровадять такі обмеження:

закриваються всі ринки, торгові та розважальні центри;

закриваються театри, кіно і музеї;

заборонені масові заходи;

може бути зупинено роботу громадського транспорту або заборонено користуватися окремими його видами;

навчальні заклади та дитячі садки йдуть на карантин;

медичні заклади переходять на роботу в режимі підвищеної готовності;

заборона на в'їзд людям з країн-епіцентрів поширення COVID-19.

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