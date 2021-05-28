Розвідка США заявила про нові дані про походження COVID-19

Коронавірус почав свою ходу в Китаї та згодом заразив весь світ / Reuters

Співробітники американської розвідки заявили, що у них є ще не досліджені дані, які можуть пролити світло на джерело пандемії коронавірусу.

Як пише New York Times з посиланням на високопоставлених чиновників американської адміністрації, розвідка США має намір використовувати "екстраординарні" комп'ютерні потужності, щоби з'ясувати, чи просочився вірус з лабораторії в китайському Ухані або поширився в результаті контактів людей з тваринами.

Офіційні особи відмовилися розповісти, про які саме нові докази йдеться.

Видання зазначає, що поки що спроби зібрати докази з перехоплених повідомлень в Китаї, який, як відомо, є важкою метою для проникнення, мало що дали. Діючі та колишні співробітники розвідки кажуть, що вони сильно сумніваються, що хтось знайде електронний лист, текстове повідомлення або документ, що свідчить про те, що сталося в лабораторії в місті Ухань.

Як повідомляв Главред, днями видання The Wall Street Journal з посиланням на звіт американської розвідки повідомляло, що троє вчених Уханьского інституту вірусології в Китаї лікувалися в медустанові ймовірно від коронавірусної інфекції в листопаді 2019 року, тобто за місяць до початку пандемії COVID-19. Ці дані можуть свідчити на користь гіпотези про витік SARS-CoV-2 з китайської лабораторії.

Офіційний Пекін заявив, що інформація про хворобу в листопаді 2019 року трьох співробітників Уханьского інституту вірусології не відповідає дійсності.

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