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Розвідка США заявила про нові дані про походження COVID-19

28 травня 2021, 09:43

Щоби пролити світло на походження коронавірусу, розвідка має намір використовувати "екстраординарні" комп'ютерні потужності.

Китай, коронавірус
Коронавірус почав свою ходу в Китаї та згодом заразив весь світ / Reuters

Співробітники американської розвідки заявили, що у них є ще не досліджені дані, які можуть пролити світло на джерело пандемії коронавірусу.

Як пише New York Times з посиланням на високопоставлених чиновників американської адміністрації, розвідка США має намір використовувати "екстраординарні" комп'ютерні потужності, щоби з'ясувати, чи просочився вірус з лабораторії в китайському Ухані або поширився в результаті контактів людей з тваринами.

Офіційні особи відмовилися розповісти, про які саме нові докази йдеться.

Видання зазначає, що поки що спроби зібрати докази з перехоплених повідомлень в Китаї, який, як відомо, є важкою метою для проникнення, мало що дали. Діючі та колишні співробітники розвідки кажуть, що вони сильно сумніваються, що хтось знайде електронний лист, текстове повідомлення або документ, що свідчить про те, що сталося в лабораторії в місті Ухань.

Як повідомляв Главред, днями видання The Wall Street Journal з посиланням на звіт американської розвідки повідомляло, що троє вчених Уханьского інституту вірусології в Китаї лікувалися в медустанові ймовірно від коронавірусної інфекції в листопаді 2019 року, тобто за місяць до початку пандемії COVID-19. Ці дані можуть свідчити на користь гіпотези про витік SARS-CoV-2 з китайської лабораторії.

Офіційний Пекін заявив, що інформація про хворобу в листопаді 2019 року трьох співробітників Уханьского інституту вірусології не відповідає дійсності.

Звідки взявся коронавірус - про що раніше писав Главред:

  • Коронавірус почав атакувати жителів планети взимку 2020 року - першим потрапив під удар Китай. Згодом SARS-CoV-2 поширився по всьому світу.
  • Учені заявляли, що новий вірус COVID-19 з'явився в результаті генетичного схрещування коронавірусу кажанів і коронавірусу невідомого походження.
  • Після того, як вчені досліджували геном нового коронавірусу, повідомлялося, що причиною появи коронавірусу найімовірніше стали змії. При цьому уточнювалося, що саме китайський крайт і китайська кобра - носії нового коронавірусу. Цих змій могли продавати на ринку морепродуктів в Ухані, де і був зафіксований перший спалах вірусу в Китаї.
  • Пізніше вчені провели дослідження і з'ясували, що SARS-CoV-2 має всі ознаки виникнення в природі, а не в лабораторії.
  • Доктор біологічних наук, професор Школи системної біології GMU (США) Анча Баранова також заявляла, що COVID - 19 має природне походження, в ньому не виявлено ознак втручання людини.
  • У квітні американські військові заявили, що коронавірус має природне походження і не був розроблений в лабораторії китайського міста Ухань.
  • Водночас ЗМІ писали, що COVID - 19 виник у лабораторії китайського міста Ухань, а її працівник став "нульовим пацієнтом". Китай нібито прагнув продемонструвати здібності країни у виявленні та боротьбі з вірусами.
  • Була і конспірологічна версія походження коронавірусу. Розробник методології комплексної оцінки російської пропаганди Денис Богуш заявляв, що COVID-19 був штучно створений в лабораторіях РФ, а кінцевою метою його поширення по світу мало стати скасування антиросійських санкцій і затвердження авторитету господаря Кремля Володимира Путіна.

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