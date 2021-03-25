"Реакція повинна бути адекватна викликам": Разумков розповів, чи буде локдаун по всій Україні

Разумков розповів, чи буде локдаун по всій Україні / УНІАН

Голова Верховної Ради і член партії Слуга народу Разумков розповів, чи буде локдаун по всій Україні.

За його словами, на даний момент запроваджувати локдаун по всій Україні недоцільно. Тому на сьогодні таких планів у влади немає, повідомляє телеграм-канал УНН.

При цьому Разумков висловив надію, що для запровадження "повного локдауну" в Україні не буде необхідності.

"Але реакція повинна бути адекватною тим викликам, які стоятимуть перед владою, і перед українською державою", – підкреслив він.

Раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов висловився про можливість запровадження локдауну по всій Україні. На території нашої країни погіршується ситуація з поширенням коронавірусу. В РНБО розповіли, чи може бути оголошений локдаун по всій території країни.

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