"Реакція повинна бути адекватна викликам": Разумков розповів, чи буде локдаун по всій Україні

У нинішніх епідеміологічних умовах влада зобов'язана вживати максимум заходів для захисту населення, вважає голова Верховної Ради.
Голова Верховної Ради і член партії Слуга народу Разумков розповів, чи буде локдаун по всій Україні.
За його словами, на даний момент запроваджувати локдаун по всій Україні недоцільно. Тому на сьогодні таких планів у влади немає, повідомляє телеграм-канал УНН.
При цьому Разумков висловив надію, що для запровадження "повного локдауну" в Україні не буде необхідності.
"Але реакція повинна бути адекватною тим викликам, які стоятимуть перед владою, і перед українською державою", – підкреслив він.
Раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов висловився про можливість запровадження локдауну по всій Україні. На території нашої країни погіршується ситуація з поширенням коронавірусу. В РНБО розповіли, чи може бути оголошений локдаун по всій території країни.
Карантин в Україні: новини
- 25 березня МОЗ оновило список зон карантину. Показник госпіталізації хворих із коронавірусом у нормі лише в шести областях.
- 20 березня у Києві почався посилений карантин, який триватиме три тижні - до 9 квітня.
- Станом на 21 березня, Київська область потрапила в червону зону карантину, що запроваджений для боротьби з поширенням коронавірусу.
- У Миколаєві з 24 березня посилюють карантинні обмеження у зв'язку з погіршенням ситуації із захворюваністю коронавірусом.
- Також у Миколаєві розповіли про катастрофу через переповнені лікарні: пацієнтів змушені розміщувати в коридорах.
- У Черкаській області з 22 березня запровадили додаткові карантинні обмеження, щоб запобігти потраплянню регіону в "червону" зону епідемічної небезпеки.
- Лікарі з Дніпра розповіли про катастрофу з COVID-19.