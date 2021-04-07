Регулятор ЄС визнав тромбоз побічним ефектом вакцини AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca може призвести до тромбозу / Reuters

У Європейському агентстві лікарських засобів визнали існування зв'язку між вакциною AstraZeneca і випадками тромбозу у пацієнтів, які поставили це щеплення.

У заяві наголошується, що тромбоз слід вважати одним з вкрай рідкісних побічних явищ від застосування вакцини АstraZeneca і внести в список.

У той же час агентство заявляє, що переваги використання вакцини AstraZeneca продовжують переважувати ризики.

EMA попереджає медиків та інших вакцинованих про можливість дуже рідкісних випадків утворення тромбів протягом двох тижнів після щеплення.

"На сьогодні більшість випадків тромбозу в Європі відбулося у жінок у віці до 60 років протягом двох тижнів після вакцинації. Однак наявних даних недостатньо для виділення конкретних груп ризику", - йдеться в заяві.

В EMA відзначили, що тромби після вакцини AstraZeneca утворюються у венах головного мозку і черевної порожнини, а також в артеріях. У той же час переваги вакцини в запобіганні COVID-19 превалюють над ризиками побічних ефектів.

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Після вакцинації препаратом AstraZeneca потрібно негайно звернутися за медичною допомогою при наявності таких симптомів:

задишка,

біль у грудях,

набряк ноги,

постійний біль в животі,

неврологічні симптоми, головні болі або помутніння зору.

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