УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

Рекорд COVID-19 в Україні: зафіксовано мінімум жертв хвороби за добу з початку року

19 липня 2021, 08:24
Прослухати новину
Зупинити

За неділю, 18 липня, діагноз коронавірус поставили 182 жителям країни. Найбільше хворих виявили в Києві, Одеській та Житомирській областях.

карантин, маска
Одужали за добу від коронавірусу 187 українців / Reuters

Станом на ранок понеділка, 19 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 182 жителів країни. Зокрема, захворіли 11 дітей.

За минулі 24 години було госпіталізовано 307 осіб; летальних випадків - 5, одужали - 187 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 244 677 осіб;
  • одужали - 2 181 385 осіб;
  • летальних випадків - 52 731;
  • проведено ПЛР-тестів - 11 161 068.
false
Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 19 липня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні - останні новини:

  • Мінімум хворих за добу з початку 2021 року був зафіксований 11 липня. Тоді за 24 години поставили 174 діагнози "коронавірус".
  • В Україні офіційно зафіксовано 4 варіанти коронавірусу, модифікація яких характерна для штаму Дельта. При цьому на території країни виявлено ще 7 штамів Альфа – британської варіації коронавірусної інфекції.
  • Восени в Україні очікується спалах індійського штаму коронавірусу Дельта, а в гіршому випадку — навіть в середині серпня. Такий прогноз озвучив відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський.
  • Міністерство охорони здоров'я України заперечує обов'язкову вакцинацію від коронавірусу. Однак не виключено, що в майбутньому розважальні заклади можна буде відвідувати лише за сертифікатами вакцинації й тестами на COVID-19.
  • Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що громадянам країни не варто чекати "найкращої" вакцини від коронавірусу. За його словами, найкращий препарат - це той, який введений в організм і вже почав працювати.
МОЗ коронавірус новини України коронавірус в Україні коронавірус новини коронавірус статистика
Зараз ви переглядаєте новину «Рекорд COVID-19 в Україні: зафіксовано мінімум жертв хвороби за добу з початку року». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Jerry Heil випадково засвітила юні груди під час зйомки блогуJerry Heil випадково засвітила юні груди під час зйомки блогу Кінець тропічної спеки: синоптик назвала дату похолодання в УкраїніКінець тропічної спеки: синоптик назвала дату похолодання в Україні Прикмети на 20 липня: що не можна робити і як уберегтися від бідиПрикмети на 20 липня: що не можна робити і як уберегтися від біди Еліна Світоліна похвалилася апетитними формами і показала фото з весілляЕліна Світоліна похвалилася апетитними формами і показала фото з весілля "Будуть ще жорсткіші обмеження": в РНБО анонсували посилення карантину в Україні"Будуть ще жорсткіші обмеження": в РНБО анонсували посилення карантину в Україні

Останні новини

11:16

У Києві жінка серед білого дня розпиляла лавки у дворі

11:08

На популярному Азовському курорті гори медуз чистять екскаватором Відео

10:56

Гороскоп на серпень 2021 для всіх знаків Зодіаку: роман з сусідом, підвищення по роботі або депресія

10:41

Ксенія Мішина засвітила обручку на тлі чуток про розставання з Олександром Еллертом

10:36

З 21 липня в Україні почнуть прищеплювати від 19 всіх охочих - Ляшко Відео

Реклама
10:15

Подвійне вбивство в Луцьку: п'яний чоловік зарубав сокирою дружину і дочку

10:11

Три види стрілок для очей, які ніколи не вийдуть з моди, і подарують погляд Мерилін Монро Відео

10:01

У Києві суд виніс вирок вчительці, яка побила учня з аутизмом Відео

09:38

Скандал через відмову взяти на роботу україномовну дівчину: Columb Trade звільнила HR-менеджера Відео

09:31

Затягнуло у вир, батько не зміг врятувати: у Десні на Чернігівщині знайшли тіло 10-річної дівчинки

09:28

Вогняна війна за спадщину: на Буковині брат підпалив будинок сестри з дитиною всередині

08:52

Україна під ударом нових штамів коронавірусу: експерти назвали терміни небезпечної хвилі Відео

08:36

У легковому авто їхали три сім'ї: відомі подробиці масового смертельного ДТП під Луцьком Відео

08:18

Коронавірус в Україні 20 липня: за добу виявили майже 600 випадків зараження

08:16

Синоптик оцінив загрозу потужного циклону і небезпеку катастрофічних потопів в Україні Відео

07:41

Яке навантаження витримають лікарні у разі нової хвилі COVID-19 в Україні: названо найгірший сценарій

07:38

Хаотична вакцинація в Україні: кого прирікаємо на смерть Погляд

07:10

Дзвонили з США, закликали не стріляти: Саакашвілі заявив про тиск Заходу під час захоплення Криму

07:02

Штам коронавірусу Лямбда виявили вже у понад 30 країнах - ВООЗ

06:45

"Вогонь": Ірина Сопонару привела в захват спокусливими фото

Реклама
06:04

Яке сьогодні свято 20 липня: Курбан-байрам і День торта і шахів

05:55

Позамежна спека атакує: синоптик попередила українців про нові аномальні рекорди Відео

05:28

Угода Заходу з РФ і співпраця України з Китаєм: Арестович пояснив свою різку заяву

05:28

День ангела сьогодні 20 липня: іменинники за церковним календарем

04:37

Чому не можна лягати спати з мокрим волоссям і чим це загрожує

04:19

Гороскоп на сьогодні 20 липня: кому слід побоюватися обману, а кого чекає любов

03:02

Вчені знайшли незвичайну і корисну заміну вівсянці Відео

02:26

Jerry Heil випадково засвітила юні груди під час зйомки блогу

01:39

Медики розповіли, як визначити небезпечне підвищення рівня цукру в крові Відео

01:28

Учені з'ясували, коли краще займатися спортом - вранці або ввечері

01:27

Підготовка аншлюсу: експерт оцінив скандальну статтю Путіна про Україну Відео

19 липня, понеділок
23:58

Названо 7 продуктів, від яких потрібно відмовитися перед сном Відео

23:23

США і Німеччина домовилися про угоду щодо Північного потоку-2 - Reuters Відео

23:22

Де сісти, щоб уникнути заколисування і шість способів лікування Відео

23:06

Заворотнюк заразилася коронавірусом під час відвідування окупованого Криму

23:02

Автомобільний газ продовжує дорожчати: чому і наскільки ще злетить ціна на паливо Відео

22:57

Знижує ризик передчасної смерті на 24%: лікарі назвали корисний протеїн Відео

22:55

Буде ще гірше: українців попередили про новий потоп Відео

22:17

Розбита голова і зламана нога: у київському ТЦ вітрина впала на 4-річну дитину

22:15

Росія у вогні: пожежі в Якутії видно навіть з космосу Відео

Реклама
22:14

Що може викликати хибнопозитивний тест на вагітність: шість причин Відео

21:32

Позашляховик розірвало на частини: під Одесою у страшній аварії загинув чиновник Відео

21:31

"Операція пройшла успішно": у Дніпрі хірурги дивом врятували вагітну дівчину

21:08

Переможниця Холостяка нарешті вийшла заміж за свого обранця

21:06

Небезпека штаму Дельта в Україні: у МОЗ оголосили про ініціативу щодо нового коронавірусу Відео

20:59

"Невакциновані від COVID-19 по прибуттю в Україну з-за кордону підуть на самоізоляцію" - МОЗ Відео

20:43

В Україну увірветься різке похолодання до +11 Відео

20:37

Україна у ЄС або напад Росії: Зеленський різко закликав Європу зробити вирішальний крок

20:26

Гороскоп удачі: дізнайтеся свій найуспішніший час доби Відео

20:14

У Херсонській області аномальна спека: садівники достроково збирають урожай Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти