Рекорд COVID-19 в Україні: зафіксовано мінімум жертв хвороби за добу з початку року

За неділю, 18 липня, діагноз коронавірус поставили 182 жителям країни. Найбільше хворих виявили в Києві, Одеській та Житомирській областях.
Станом на ранок понеділка, 19 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 182 жителів країни. Зокрема, захворіли 11 дітей.
За минулі 24 години було госпіталізовано 307 осіб; летальних випадків - 5, одужали - 187 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 244 677 осіб;
- одужали - 2 181 385 осіб;
- летальних випадків - 52 731;
- проведено ПЛР-тестів - 11 161 068.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Мінімум хворих за добу з початку 2021 року був зафіксований 11 липня. Тоді за 24 години поставили 174 діагнози "коронавірус".
- В Україні офіційно зафіксовано 4 варіанти коронавірусу, модифікація яких характерна для штаму Дельта. При цьому на території країни виявлено ще 7 штамів Альфа – британської варіації коронавірусної інфекції.
- Восени в Україні очікується спалах індійського штаму коронавірусу Дельта, а в гіршому випадку — навіть в середині серпня. Такий прогноз озвучив відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський.
- Міністерство охорони здоров'я України заперечує обов'язкову вакцинацію від коронавірусу. Однак не виключено, що в майбутньому розважальні заклади можна буде відвідувати лише за сертифікатами вакцинації й тестами на COVID-19.
- Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що громадянам країни не варто чекати "найкращої" вакцини від коронавірусу. За його словами, найкращий препарат - це той, який введений в організм і вже почав працювати.
Автор: Анна Багрій