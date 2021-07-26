Рекорд: зафіксовано мінімум жертв COVID-19 в Україні за добу з початку року

За неділю, 25 липня, діагноз коронавірус поставили 213 жителям країни. Найбільше хворих виявили в Києві, Одеській та Житомирській областях.
Станом на ранок понеділка, 26 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 213 жителів країни. Зокрема захворіли 11 дітей.
За минулі 24 години було госпіталізовано 256 осіб; летальних випадків - 2, одужали - 170 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (71), Одеській (33), Житомирській (17), Вінницькій (14) та Харківській (12) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 248 663 людини;
- одужали - 2 184 365 осіб;
- летальних випадків - 52 849;
- проведено ПЛР-тестів - 11 278 944.
Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:
- Нова хвиля коронавірусу не омине Україну. Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що український уряд вже перебуває в очікуванні цієї хвилі. За офіційними прогнозами, вона поверне нас до найсуворішого карантину.
- В Олександрівській лікарні Києва виявили шість випадків індійського штаму коронавірусу, відомого як Дельта. Даний вид COVID-19 виявили за допомогою первинного тестування. Діагностували мутацію у людей різного віку - від 21 до 73 років.
- У Львівській області офіційно підтвердили три випадки захворювання на індійський штам коронавірусу Дельта.
- Влада розглядає можливість апровадження низки привілеїв на період жорсткого карантину в Україні для осіб, які зробили щеплення від коронавірусу. Йдеться про допуск таких людей до закладів розважальної сфери за спеціальним QR-кодом, який можна буде отримати в додатку "Дія".
Автор: Анна Багрій