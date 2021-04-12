Росія екстрено призупиняє авіасполучення з двома країнами

Віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова порекомендувала туроператорам призупинити продаж квитків до Туреччини з території країни.
Росія з 15 квітня обмежує пасажирське авіасполучення з Туреччиною й Танзанією через спалахи коронавірусу у країнах. Польоти попередньо припинені до 1 червня, пише ТАСС.
Авіасполучення з Танзанією і Туреччиною буде відновлено в тому випадку, якщо ситуація з коронавірусом в цих країнах стабілізується.
Віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова порекомендувала туроператорам призупинити продаж квитків до Туреччини з території РФ. А мандрівникам, які придбали тури до Туреччини і Танзанії, порадила змінити напрямок або дати.
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Глава Росспоживнагляду Ганна Попова також додала, що з Танзанії в РФ із початку року завезли два випадки малярії з важким перебігом.
Вакцина Супутник V - про що раніше повідомляв Главред:
- Глава МОЗ Максим Степанов 5 березня заявив, що Україна ні за яких обставин не має наміру реєструвати російську вакцину від коронавірусу. Одним з ключових аргументів такого рішення є військовий конфлікт Києва і Москви.
- У Євросоюзі 4 березня запустили експертизу російської вакцини від коронавірусу Супутник V. Європейське агентство лікарських засобів має намір перевірити безпеку, якість і ефективність препарату.
- У Єврокомісії заявили, що країни ЄС можуть закуповувати і застосовувати вакцини від коронавірусу, які не зареєстровані Брюсселем. Однак у такому випадку відповідальність за можливі наслідки вони нестимуть самостійно.
Автор: Катерина Трохимчук