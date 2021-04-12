Росія екстрено призупиняє авіасполучення з двома країнами

Росія закриває авіасполучення з двома країнами / Reuters

Росія з 15 квітня обмежує пасажирське авіасполучення з Туреччиною й Танзанією через спалахи коронавірусу у країнах. Польоти попередньо припинені до 1 червня, пише ТАСС.

Авіасполучення з Танзанією і Туреччиною буде відновлено в тому випадку, якщо ситуація з коронавірусом в цих країнах стабілізується.

Віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова порекомендувала туроператорам призупинити продаж квитків до Туреччини з території РФ. А мандрівникам, які придбали тури до Туреччини і Танзанії, порадила змінити напрямок або дати.

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Глава Росспоживнагляду Ганна Попова також додала, що з Танзанії в РФ із початку року завезли два випадки малярії з важким перебігом.

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