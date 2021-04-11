Росію назвали лідером за надлишковою смертністю під час пандемії

У РФ на 28% збільшилася смертність після коронавірусу.
Росія виявилася лідером серед країн Європи і США за показником надлишкової смертності під час пандемії коронавірусу.
Як повідомляє газета New York Times, крім Росії, в аналізі брали участь США і 14 європейських країн. Експерти проаналізували дані про смертність, виявлену в РФ з квітня по грудень 2020 року. Для інших використовували дані з середини березня по грудень 2020 року.
Таким чином дослідники дійшли висновку, що в Росії смертність збільшилася на 28%, зафіксували 362,3 тисячі надлишкових смертей.
Також до рейтингу потрапили:
- Іспанія – 23%
- Італія - 19%
- Великобританія і США по 17%
- Польща – 16%
- Чехія – 15%
- Швейцарія -13%
Експерти також кажуть, якщо аналізувати дані за січень-лютий 2021 року, то в Росії померло на 400 тисяч людей більше норми, а в США – 574 тисячі. Але в Штатах населення більш ніж удвічі перевищує населення РФ. Таким чином, "пандемія вбила приблизно одного з 400 чоловік в Росії в порівнянні з одним з 600 чоловік в Сполучених Штатах",
На думку авторів, ці дані спростовують заяви російської влади, що Росія впоралася з пандемією і зробила це набагато краще, ніж інші країни.
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"Після жорсткої двомісячної ізоляції, запровадженої минулої весни, уряд значно послабив обмеження влітку, що сприятливо позначилося на громадській думці та економіці, хоча хвороба стала поширюватися швидше в Росії", - вказується в статті.
Вакцина Супутник V - про що раніше повідомляв Главред:
- Глава МОЗ Максим Степанов 5 березня заявив, що Україна ні за яких обставин не має наміру реєструвати російську вакцину від коронавірусу. Одним з ключових аргументів такого рішення є військовий конфлікт Києва і Москви.
- У Євросоюзі 4 березня запустили експертизу російської вакцини від коронавірусу Супутник V. Європейське агентство лікарських засобів має намір перевірити безпеку, якість і ефективність препарату.
- У Єврокомісії заявили, що країни ЄС можуть закуповувати і застосовувати вакцини від коронавірусу, які не зареєстровані Брюсселем. Однак у такому випадку відповідальність за можливі наслідки вони нестимуть самостійно.