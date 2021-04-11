Росію назвали лідером за надлишковою смертністю під час пандемії

У Росії на 28% збільшилася смертність / УНІАН

Росія виявилася лідером серед країн Європи і США за показником надлишкової смертності під час пандемії коронавірусу.

Як повідомляє газета New York Times, крім Росії, в аналізі брали участь США і 14 європейських країн. Експерти проаналізували дані про смертність, виявлену в РФ з квітня по грудень 2020 року. Для інших використовували дані з середини березня по грудень 2020 року.

Таким чином дослідники дійшли висновку, що в Росії смертність збільшилася на 28%, зафіксували 362,3 тисячі надлишкових смертей.

Також до рейтингу потрапили:

Іспанія – 23%

Італія - 19%

Великобританія і США по 17%

Польща – 16%

Чехія – 15%

Швейцарія -13%

Експерти також кажуть, якщо аналізувати дані за січень-лютий 2021 року, то в Росії померло на 400 тисяч людей більше норми, а в США – 574 тисячі. Але в Штатах населення більш ніж удвічі перевищує населення РФ. Таким чином, "пандемія вбила приблизно одного з 400 чоловік в Росії в порівнянні з одним з 600 чоловік в Сполучених Штатах",

На думку авторів, ці дані спростовують заяви російської влади, що Росія впоралася з пандемією і зробила це набагато краще, ніж інші країни.

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"Після жорсткої двомісячної ізоляції, запровадженої минулої весни, уряд значно послабив обмеження влітку, що сприятливо позначилося на громадській думці та економіці, хоча хвороба стала поширюватися швидше в Росії", - вказується в статті.

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