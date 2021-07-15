Кількість випадків зараження COVID-19 зросла: за добу поставили понад 600 нових діагнозів

Найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували в Києві, Одеській, Житомирській та Донецькій областях.
Станом на ранок четверга, 15 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 623 жителів країни. Зокрема захворіли 37 дітей і 12 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 387 осіб; летальних випадків - 20, одужали - 589 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (177), Одеській (57), Житомирській (33), Донецькій (32) та Київській (31) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 242 868 осіб;
- одужали - 2 179 665 осіб;
- летальних випадків - 52 685;
- проведено ПЛР-тестів - 11 101 770.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Станом на ранок середи, 14 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 547 жителів країни. Зокрема захворіли 34 дитини та 23 медпрацівника. Було госпіталізовано 409 осіб; летальних випадків - 25, одужали - 797 осіб.
- На Закарпатті підтвердили штам коронавірусу Дельта. Йдеться про сім'ю, яка повернулася в Закарпаття із Санкт-Петербурга. Відомо, що чоловік раніше перехворів на Дельта-штам в РФ, а його дружина "привезла" інфекцію в Україну та два тижні провела в реанімації.
- Восени в Україні очікується спалах індійського штаму коронавірусу Дельта, а в гіршому випадку — навіть в середині серпня. Такий прогноз озвучив відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський.
- На Харківщині при доставці зіпсували понад 9 тисяч вакцин від коронавірусу Pfizer.
Автор: Анна Багрій