Рубан пояснив ситуацію з продовженням локдауну у Києві після 30 квітня

У Києві, як і раніше, високий рівень госпіталізацій і виявлення важких випадків - Держпродспоживслужба / Фото Reuters

Прийняті владою заходи щодо боротьби з коронавірусом у Києві посприяли зниженню рівня захворюваності в столиці, проте показники з госпіталізацій і виявлення важких випадків залишаються високими. Не виключено, що до травневих свят місто може перейти з червоної в помаранчеву зону. Однак сьогодні неможливо сказати, чи продовжать карантинні заходи після 30 квітня. Про це заявив глава Держпродспоживслужби в столиці Олег Рубан.

У ефірі телеканалу Україна 24 чиновник розповів про те, що вчасно вжиті заходи призвели до того, що у Києві фіксується зниження показників захворюваності на коронавірус. Місто може залишити червону зону ще до травневих свят. Однак ситуація залишається непростою через високий рівень госпіталізацій і важких випадків.

"Завдяки впровадженим Київською міською адміністрацією та Міністерством охорони здоров'я своєчасним заходам ми сьогодні спостерігаємо зниження показників захворюваності, але показники госпіталізації, виявлених важких випадків ще досить високі. У нас є позитивна динаміка, ми до травневих свят можемо перейти в помаранчеву зону. Але до цього часу додатково розгортаються ліжка з киснем в лікарнях КМДА і допомагає Національна академія медичних наук", - зазначив Рубан.читайте такожУ Кличка розповіли, коли Київ вийде з червоної зони

Виходячи з ситуації, за його словами, в дні перед Великоднем проводяться консультації з представниками всіх конфесій. Метою дискусії є розробка карантинних заходів. Рішення щодо цього питання має бути прийнято вже в п'ятницю, 23 квітня.

При цьому чиновник додав, що наразі складно прогнозувати, чи буде пролонгація протиепідемічних заходів після 30 квітня. Ситуація з рівнем захворюваності позитивна, проте у Києві фіксуються високі показники поширення британського варіанту коронавірусної інфекції.читайте такожСтепанов розповів, коли можливий перехід Києва з "червоної" зони

"Сьогодні неможливо робити жодних припущень. Це відповідно до прогнозу, який робиться в лабораторному центрі МОЗ у Києві, з урахуванням прогнозів Академії медичних наук, рішення буде прийнято найближчим часом. Ситуація позитивна, але ми у Києві спостерігаємо в 80% швидке поширення британського штаму", - підкреслив Олег Рубан.

Ситуація з COVID-19 у Києві