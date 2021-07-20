З 21 липня в Україні почнуть прищеплювати від 19 всіх охочих - Ляшко

З 21 липня в Україні почнуть прищеплювати від COVID-19 всіх охочих / Reuters

З 21 липня в Україні стартує п'ятий етап вакцинації від коронавірусу, заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко. Він зазначив, що тепер щеплення можуть зробити всі охочі.

"МОЗ оголошує про відкриття п'ятого етапу вакцинації від COVID-19. З 21 липня всі дорослі від 18 років, які хочуть вакцинуватися, можуть це зробити. Ви можете вакцинуватися в найближчому пункті щеплення, в центрі масової вакцинації або до вас може приїхати мобільна бригада, якщо ви записані в чергу, як організований колектив, в якому працює понад 50 осіб", - сказав Ляшко під час брифінгу у вівторок, 20 липня.

За його словами, записатися на вакцинацію можна телефоном у реєстратурі пункту щеплення або в контакт-центрах масової вакцинації, а також працюватиме жива черга.

Зазначимо, з початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 2 717 790 осіб, з них отримали 1 дозу – 2 717 788 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 461 875 осіб.

У сюжеті ТСН можете детальніше дізнатися про те, як відбувається вакцинація від коронавірусу в Україні:

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Вакцинація в Україні - про що йшлося раніше:

23 лютого до України прибула перша вакцина від коронавірусу Covishield. Цей препарат вироблено в Індії за ліцензією AstraZeneca. Наступного дня почалася вакцинація населення.

25 березня до України прибула перша партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac.

6 квітня Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19, заявив президент Володимир Зеленський.

18 липня дитячий фонд ООН доставив до України понад 2 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва американської компанії Moderna.