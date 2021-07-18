"Найкрутіше суперантитіло": вчені виявили імунну молекулу-вбивцю COVID-19

Виявлена молекула, здатна боротися з SARS-CoV-2 / Daniel Foster / flickr.com/

У США вчені з Центру дослідження раку в Сіетлі виявили імунну молекулу, здатну боротися не тільки з різними варіаціями SARS-CoV-2, але і з іншими коронавірусами.

Як пише Nature, дослідники вивчили 12 антитіл у людей, інфікованих або SARS-CoV-2, або його близьким родичем SARS-CoV.

При цьому був складений список з тисяч мутацій в зв'язуючих доменах декількох варіантів SARS-CoV-2 і оцінили, як всі ці мутації впливають на здатність 12 антитіл прикріплюватися до зв'язуючого домену.

В ході дослідження було встановлено, що одне з антитіл (S2H97) прикріплювалося до доменів всіх подібних патогенів і могло нейтралізувати їх в живих клітинах. Вчені назвали його "суперантитілом" за його універсальність.

"Це найкрутіше антитіло, яке ми вивчали", - заявив один із співавторів дослідження.

Реклама

Відзначається, що інші 11 антитіл також можуть протистояти захворюваннями, проте їх ефективність нижче в порівнянні з S2H97. Однак дослідники поки не можуть стверджувати, що "суперантитело" здатне захистити організм від нових штамів, але впевнені, що це відкриття дозволить просунутися в боротьбі з мутаціями коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що медики знайшли групу препаратів, які ефективні при тяжкому перебігу коронавірусу. Більш того, найкращим чином вони діють при наявності у пацієнта супутніх хронічних захворювань,