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"Дуже сильний": епідеміологи попередили про нову небезпеку через штам Дельта

26 липня 2021, 22:44
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Штам Дельта здатний інфікувати повністю вакцинованих людей з більшою швидкістю.

вакцина, коронавірус
Штам Дельта активно поширюється по світу / Reuters

Вірусологи та епідеміологи передрекли нову небезпеку через варіант коронавірусу Дельта, який почав активно поширюватися по Україні, найшвидшою і найнебезпечнішою версією COVID-19.

Як пише Reuters, згідно з даними відомих медиків, вакцинаційний захист залишається дуже сильним проти важких захворювань і госпіталізацій, викликаних будь-якою версією коронавірусу.

Однак з'являється все більше свідчень того, що варіант Дельта здатний інфікувати повністю вакцинованих людей з більшою швидкістю, ніж попередні версії.

Тому, на думку деяких фахівців, використання масок, соціальне дистанціювання та інші заходи можуть знову знадобитися навіть в країнах з широкими кампаніями вакцинації.

"Найбільший ризик для світу на даний момент - це Дельта", - сказала мікробіолог Шерон Пікок, яка керує британськими зусиллями по секвенуванню геномів варіантів коронавірусу, назвавши його "найбільш пристосованим і найшвидшим варіантом".

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Штам Дельта набагато легше передається від людини до людини, збільшуючи число інфекцій і госпіталізацій серед нещеплених.

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Штам Дельта в Україні - про що раніше повідомляв Главред:

Раніше стало відомо, що слідом за Києвом, індійський коронавірус Дельта дістався і до Львівської області. Стан хворих - з позитивною динамікою.

Нагадаємо, за словами фахівців, двічі вакциновані люди на 80% захищені від тяжкого перебігу COVID-19, викликаного штамом Дельта.

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