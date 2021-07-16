Шмигаль назвав чотири країни ЄС, які визнали українські COVID-сертифікати

Шмигаль назвав чотири країни, які визнали українські covid-сертифікати / УНІАН

Український сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу вже погодилися визнати кілька країн Європи. Міністерство закордонних справ продовжує працювати над розширенням географії дії сертифікатів, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Під час години запитань до уряду на засіданні Верховної Ради 16 липня Шмигаль нагадав, що українські сертифікати вакцинації почали працювати з 1 липня.

"Ми ведемо системну роботу у напрямку системного визнання українських ковід-сертифікатів за кордоном, щоб українці могли вільно подорожувати світом... Угорщина, Греція, Молдова і Туреччина вже погодилися визнати українські сертифікати", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр додав, що мета найближчого часу - розширити дію географії ковід-сертифікатів.

"Цим активно займається Міністерство закордонних справ", - підсумував Шмигаль.

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Covid-паспорти - про що йшлося раніше:

У березні Євросоюз почав консультації з питання створення електронних сертифікатів вакцинації з метою відкриття кордонів. Зазначалося, що особи, які зробили щеплення вакцинами, не визнаними в ЄС, не зможуть перетинати кордони країн наднаціонального об'єднання.

Як вказували ЗМІ, ЄС визнає три препарати від коронавірусу - Pfizer-BioNTech, Moderna і AstraZeneca. У списках європейського регулятора немає вакцин Covishield та CoronaVac, якими прищеплюються українці.

Систему ковід-паспортів запустили в ЄС з 1 липня. У документ, який потрібен для перетину кордонів європейських держав, вносяться відомості про вакцинацію людини та інформація про те, чи перенесла вона COVID-19.

Детальніше про коронавірусні сертифікати можете дізнатися у сюжеті ТСН:

Україна також запустила сертифікати вакцинації з 1 липня. Євросоюз визнає тільки дві вакцини, якими прищеплюються українці - Pfizer і AstraZeneca. Ті українці, які прищепилися препаратом Covishield, можуть поїхати тільки до Німеччини, Іспанії, Австрії, Словаччини, Греції, Ірландії та Естонії.