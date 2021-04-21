Шмигаль оголосив про продовження карантину в Україні до 30 червня

Шмигаль порадив українцям залишатися вдома на травневі свята та під час Великодня / УНІАН

Кабінет міністрів у середу, 21 квітня, прийняв рішення про продовження загальнонаціонального карантину в Україні до 30 червня. Влада закликає українців уважно ставитися до вимог карантинного режиму і за можливості залишатися вдома на період травневих свят і Великодня. Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль.

"Уряд продовжує до 30 червня режим надзвичайної ситуації, продовжує карантин", - оголосивпрем'єрміністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну, яке відбулося в середу, 21 квітня.

За його словами, в країні продовжено режим надзвичайної ситуації, з якого випливає, що влада зобов'язана бути готовою до протистояння явищам, пов'язаним з епідемією коронавірусної інфекції, а громадяни повинні ретельно дотримуватися протиепідемічних обмежень.

"Надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їх постійної готовності щодо протидії пандемії. Водночас це ще одне нагадування усім українцям, що ми повинні залишатися обачними та обережними. Адже від цього залежить здоров'я і життя наших близьких", - додав прем'єр.

Також він попередив українців про дотримання карантинних заходів під час травневих свят і Великодня. Українцям радять уникати масового скупчення людей і за можливості залишатися вдома під час святкувань.читайте такожКоронавірус в Україні: за добу майже 12 тис. нових хворих і понад 400 жертв

"У ці дні ми закликаємо людей залишатися вдома. Масові скупчення людей на Великдень можуть призвести до нової хвилі захворюваності. Тільки наша обережність, дотримання протиепідемічних правил і вакцинація зможуть зупинити вірус", - підкреслив Денис Шмигаль.

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