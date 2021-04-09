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Шмигаль відповів на заклик про тотальний локдаун в Україні

9 квітня 2021, 16:26
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Адаптивний карантин в Україні працює, вважає прем'єр-міністр.

Шмигаль різко відповів Кличко
Денис Шмигаль / УНІАН

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповів на заклик запровадити локдаун по всій країні.

У своєму Facebook він нагадав, що сьогодні в більшості регіонів України склалася загрозлива ситуація з поширенням COVID-19.

"У більшості, але не у всіх. І від того, як кожна окрема область або місто справляються з цими погрозами, залежить як епідемічна, так і економічна ситуація в країні", - підкреслив прем'єр-міністр.

За його словами, в деяких регіонах після введення Державною комісією з ТЕБ та НС "червоного" рівня епідемічної небезпеки і відповідальної роботи місцевих органів влади ситуації з поширенням коронавируса вирівнялася.

"Наприклад, сьогодні з "червоної" зони повинна вийти Івано-Франківська область. Це ще раз показує, що адаптивний карантин працює і вводити тотальний локдаун по всій країні поки немає необхідності", - додав Шмигаль.читайте такожСтепанов відповів на питання про жорсткий локдаун в Україні

Як відомо, раніше Кличко заявив про необхідність оголосити національний локдаун. Крім того, київський міський голова впевнений у необхідності суттєвого обмеження міжобласного транспортного сполучення на період жорстких карантинних обмежень.

Коронавірус в Києві:

  • У Києві за добу виявили 1 тис. 864 нових випадки-19, 48 хворих померли.
  • Всього за період пандемії в столиці 3797 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогоднішній день 174 тисяч 267.
  • Серед виявлених минулої доби хворих: 1087 жінок віком від 18 до 90 років та 25 дівчаток від одного року до 15 років, а також 732 чоловіки віком від 18 до 86 років та 20 хлопчиків від 7 місяців до 16 років. Захворіли, зокрема, 62 медика.
  • За минулу добу госпіталізували 156 пацієнтів з діагнозом COVID-19, а також 479 хворих - з підозрою на коронавірус і пневмонією.
  • Найбільше випадків захворювання виявили за минулу добу в Деснянському (423), Дарницькому - (363), Дніпровському (269) районах.

Коронавірус в Україні:

  • За минулу добу в Україні було зафіксовано 19 676 нових випадків коронавірусної хвороби-19.
  • Зокрема, захворіли 751 дитина та 552 медичні працівники. За минулу добу госпіталізовано 4 тис. 936 осіб, летальних випадків зафіксовано 419. Видужав 11 тис. Тестувань методом ПЛР за добу проведено 53 тис.
  • За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 823 тис.674 людини, одужали - 1 млн 395 тис. 104 людини. Летальних випадків зареєстровано 36 тис. ПЛР-тестів проведено 8 млн 568 тис.
  • За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1 тис.864), Дніпропетровській (1 тис. 665), Львівській (1 тис. 639), Київській (1 тис. 265) і Харківській (1 тис. 194) областях.
Віталій Кличко Денис Шмигаль коронавірус в Україні локдаун
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