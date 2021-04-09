Шмигаль відповів на заклик про тотальний локдаун в Україні

Денис Шмигаль / УНІАН

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповів на заклик запровадити локдаун по всій країні.

У своєму Facebook він нагадав, що сьогодні в більшості регіонів України склалася загрозлива ситуація з поширенням COVID-19.

"У більшості, але не у всіх. І від того, як кожна окрема область або місто справляються з цими погрозами, залежить як епідемічна, так і економічна ситуація в країні", - підкреслив прем'єр-міністр.

За його словами, в деяких регіонах після введення Державною комісією з ТЕБ та НС "червоного" рівня епідемічної небезпеки і відповідальної роботи місцевих органів влади ситуації з поширенням коронавируса вирівнялася.

"Наприклад, сьогодні з "червоної" зони повинна вийти Івано-Франківська область. Це ще раз показує, що адаптивний карантин працює і вводити тотальний локдаун по всій країні поки немає необхідності", - додав Шмигаль.читайте такожСтепанов відповів на питання про жорсткий локдаун в Україні

Як відомо, раніше Кличко заявив про необхідність оголосити національний локдаун. Крім того, київський міський голова впевнений у необхідності суттєвого обмеження міжобласного транспортного сполучення на період жорстких карантинних обмежень.

Коронавірус в Києві:

У Києві за добу виявили 1 тис. 864 нових випадки-19, 48 хворих померли.

Всього за період пандемії в столиці 3797 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогоднішній день 174 тисяч 267.

Серед виявлених минулої доби хворих: 1087 жінок віком від 18 до 90 років та 25 дівчаток від одного року до 15 років, а також 732 чоловіки віком від 18 до 86 років та 20 хлопчиків від 7 місяців до 16 років. Захворіли, зокрема, 62 медика.

За минулу добу госпіталізували 156 пацієнтів з діагнозом COVID-19, а також 479 хворих - з підозрою на коронавірус і пневмонією.

Найбільше випадків захворювання виявили за минулу добу в Деснянському (423), Дарницькому - (363), Дніпровському (269) районах.

Коронавірус в Україні: