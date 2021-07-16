У Кабміні пообіцяли українцям 2 мільйони доз американської COVID-вакцини Moderna і назвали терміни

В Україну привезуть вакцину Moderna / УНІАН

Україна очікує отримання двох мільйонів доз вакцин Moderna, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Отримання вакцин очікується в липні, розповів він під час виступу під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Крім Pfizer, AstraZeneca, Novavax, очікуємо в цьому місяці 2 млн доз вакцини Moderna. Це також високоякісна вакцина, яку використовують США та Європейський союз. Додатково в серпні очікуємо крім Pfizer, CoronaVac, 2 млн доз вакцини Novavax", - підкреслив Шмигаль.

Що відомо про вакцину від коронавірусу Moderna:

Біотехнологічна компанія Moderna в листопаді 2020 року оголосила про позитивний результат початкового аналізу, який показав, що експериментальна вакцина від коронавірусу майже на 95 відсотків ефективна для захисту від Covid-19.

Зазначимо, що американська вакцина від коронавірусу Moderna ефективна проти нових, більш інфекційних штамів COVID-19, що були виявлені у Великобританії та Південній Африці.

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Як свідчать результати тестів, опублікованих на сайті виробника, Moderna дозволяє виробляти антитіла, які можуть розпізнавати нові штами і боротися з ними.

В даний момент Moderna вивчає, чи варто вводити пацієнтам третю дозу вакцини.

Препаратом Moderna вже вакцинують жителів Великобританії та інших країн Євросоюзу.