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У Кабміні пообіцяли українцям 2 мільйони доз американської COVID-вакцини Moderna і назвали терміни

16 липня 2021, 11:13

Україна отримає високоякісну вакцину, яку використовують США і Європейський союз.

Вакцину Moderna привезуть в Україну
В Україну привезуть вакцину Moderna / УНІАН

Україна очікує отримання двох мільйонів доз вакцин Moderna, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Отримання вакцин очікується в липні, розповів він під час виступу під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Крім Pfizer, AstraZeneca, Novavax, очікуємо в цьому місяці 2 млн доз вакцини Moderna. Це також високоякісна вакцина, яку використовують США та Європейський союз. Додатково в серпні очікуємо крім Pfizer, CoronaVac, 2 млн доз вакцини Novavax", - підкреслив Шмигаль.

Що відомо про вакцину від коронавірусу Moderna:

Біотехнологічна компанія Moderna в листопаді 2020 року оголосила про позитивний результат початкового аналізу, який показав, що експериментальна вакцина від коронавірусу майже на 95 відсотків ефективна для захисту від Covid-19.

Зазначимо, що американська вакцина від коронавірусу Moderna ефективна проти нових, більш інфекційних штамів COVID-19, що були виявлені у Великобританії та Південній Африці.

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Як свідчать результати тестів, опублікованих на сайті виробника, Moderna дозволяє виробляти антитіла, які можуть розпізнавати нові штами і боротися з ними.

В даний момент Moderna вивчає, чи варто вводити пацієнтам третю дозу вакцини.

Препаратом Moderna вже вакцинують жителів Великобританії та інших країн Євросоюзу.

Індійська вакцина CoviShield

Наприкінці лютого стало відомо, що замість раніше обіцяних МОЗ вакцин Pfizer і Moderna, а пізніше китайської Sinovac, Україна закупить індійський препарат під назвою CoviShield. Для укладення контракту глава МОЗ Максим Степанов особисто побував в Індії.

Вакіна CoviShield - що це

CoviShield - це вакцина від коронавірусу, що виготовляється за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZenecа, виробляється на потужностях Serum Institute of India - найбільшому виробництві вакцин у світі.

Препарат виготовляють з ослабленої версії аденовірусу (вірусу застуди) шимпанзе, який модифікували під коронавірус. За допомогою вакцини імунна система виробляє антитіла і готує їх для атаки справжнього коронавірусу, коли той потрапить в організм.

CoviShield рекомендована ВООЗ до екстреного використання. Препарат вводиться внутрішньом'язово (дві дози з інтервалом в 28 днів).

Фактично британську вакцину AstraZenecа і її індійського "брата" об'єднує тільки технологія і загальний принцип дії. Іншими словами, ця вакцина не ідентична шведсько-британської.

Вакцинація в Україні

23 лютого препарат був зареєстрований в Україні, того ж дня в країну прибула і перша партія.

Майже відразу в Україні вона отримала прізвисько "вакцина для бідних" - Україна стала одним з перших покупців препарату, який до того Індія безкоштовно, в рамках гуманітарної допомоги відправляла в Бутан, Бангладеш, Афганістан, М'янму, Непал та інші країни, які не могли дозволити собі закупівлю.

Щоб підстьобнути старт вакцинації, міністр Степанов першим з публічних осіб прищепився на камери, а слідом отримав свою дозу і президент Володимир Зеленський, пояснивши, що таким чином хотів подати особистий приклад українцям. Тим не менш, 9 березня глава українського МОЗ був змушений визнати, що вакцинація від COVID-19 йде не за планом: виявилося, що з початку кампанії з вакцинації, яка стартувала 24 лютого, в Україні прищепили всього 19 тисяч осіб.

Побічні ефекти CoviShield

Найбільш поширеними побічними діями вакцини AstraZeneca (а, отже, і CoviShield) вважаються:

  • біль, почервоніння, свербіж, набряк, синці в місці ін'єкції,
  • утома,
  • озноб або лихоманка,
  • головний біль,
  • нудота,
  • біль у суглобах або м'язах,
  • утруднення дихання.

До "побочки" відносять блювоту і діарею, а також зрідка - зниження апетиту, запаморочення, пітливість, болі в животі і висип.

Крім того, до ефективності вакцини виникли питання. Зокрема, в момент надходження в Україну, вона не мала завершеної третьої фази клінічних випробувань, а її реєстрація в самій Індії пройшла за процедурою "Emergency Use" (екстреної реєстрації). Це дослідження необхідно для отримання додаткових клінічних даних про ефективність, безпеку і того, з яким проміжком ефективніше проводити вакцину. У заяві групи з захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network зверталася увага на те, що схвалення вакцини могло бути поспішним.

Денис Шмигаль вакцина від коронавірусу вакцинація від коронавірусу Moderna
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