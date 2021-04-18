Шмигаль зробив важливу заяву про щеплення українців вакциною Pfizer

Вакцина Pfizer вже в Україні / Reuters

Прем'єрміністр України Денис Шмигаль розповів, коли вакциною Pfizer будуть проводити щеплення по всій Україні.

Як повідомив прем'єр у Facebook, щеплення вакциною Pfizer по всій Україні проводитимуть з 19 квітня. Однак у Київській області перші уколи від коронавірусу можна було отримати вже 18 квітня.

Прем'єрміністр зазначив, що цю вакцину отримають насамперед персонал і жителі будинків престарілих, а потім – рятувальники і прикордонники.

"Щеплення вакциною Pfizer починають робити вже сьогодні в Київській області, а вже завтра її будуть використовувати по всій Україні", - повідомив глава уряду.

Він також зазначив, що паралельно вже роблять щеплення вакциною CoronaVac, яка насамперед розподілена серед маломобільних груп населення, соціальних працівників, педагогів, які беруть участь в організації ЗНО.

За дорученням Дениса Шмигаля, віцепрем'єр Ольга Стефанишин під час зустрічі з віцепрезидентом Єврокомісії Вірою Йоуровою домовилася про співпрацю над сумісністю українського та Європейського Цифрового сертифікату про імунітет від COVID-19.

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Глава уряду пояснив, що цифровий сертифікат ЄС буде підтверджувати, що людина вакцинувалася від коронавірусу, одужала від нього, а також здала тести.

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