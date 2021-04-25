Шмигаль зробив заяву щодо карантину на травневі свята

Прем'єр-міністр розповів про те, чи мінятиме уряд модель карантину в Україні на свята у травні.
Кабінет Міністрів не змінюватиме модель адаптивного карантину на травневі свята, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у неділю, 25 квітня.
"Наближаються важливі для українців свята, і важливо, щоб радість від їх святкування не затьмарило зростання захворюваності. Уряд не змінюватиме на травневі свята модель адаптивного карантину, оскільки вона демонструє свою дієвість: цього тижня з червоної зони вже вийшли Чернівецька та Одеська області, де стабілізувалася динаміка захворюваності. Наступного тижня до них можуть приєднатися ще кілька областей", - повідомив глава Кабміну на своїй сторінці у Faceboook.
Він нагадав, що цього тижня обговорив питання дотримання карантину з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.
"Ми цінуємо і дякуємо її членам за розуміння і сприяння у протидії поширенню коронавірусу", - зазначив Шмигаль.
Прем'єр-міністр закликав українців проявити відповідальність, обережність й уникати масових скупчень на свята.
Також Шмигаль розповів, що Україна отримала ще 367 тисяч доз вакцини проти коронавірусу в рамках ініціативи COVAX. На цей раз прибула вакцина від компанії AstraZeneca, вироблена SK Bioscience у Південній Кореї.
За його словами, партія насамперед піде для щеплення тих, хто має отримати другу дозу вакцини AstraZeneca, а також пріоритетних груп і людей старше 65 років.
"Загалом кількість вже поставлених до України вакцин склала понад 1,1 мільйона доз. У травні ми очікуємо значно більшу кількість вакцин, що дозволить прискорити кампанію з вакцинації населення", - сказав Шмигаль.
Карантин в Україні - про що йшлося раніше:
- Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу.
- Згідно зі свіжими прогнозами Міністерства охорони здоров'я України, червону карантинну зону покинуть Київ і п'ять областей. Регіони мають перейти до жовтої зони наступного тижня, заявив головний санітарний лікар країни і заступник голови відомства Віктор Ляшко.
- Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що на Великдень в Україні карантинні обмеження не запроваджуватимуть.