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Шмигаль зробив заяву щодо карантину на травневі свята

25 квітня 2021, 13:43
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Прем'єр-міністр розповів про те, чи мінятиме уряд модель карантину в Україні на свята у травні.

Денис Шмигаль
Шмигаль зробив заяву про карантин на травневі свята / УНІАН

Кабінет Міністрів не змінюватиме модель адаптивного карантину на травневі свята, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у неділю, 25 квітня.

"Наближаються важливі для українців свята, і важливо, щоб радість від їх святкування не затьмарило зростання захворюваності. Уряд не змінюватиме на травневі свята модель адаптивного карантину, оскільки вона демонструє свою дієвість: цього тижня з червоної зони вже вийшли Чернівецька та Одеська області, де стабілізувалася динаміка захворюваності. Наступного тижня до них можуть приєднатися ще кілька областей", - повідомив глава Кабміну на своїй сторінці у Faceboook.

Він нагадав, що цього тижня обговорив питання дотримання карантину з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

"Ми цінуємо і дякуємо її членам за розуміння і сприяння у протидії поширенню коронавірусу", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр закликав українців проявити відповідальність, обережність й уникати масових скупчень на свята.

Також Шмигаль розповів, що Україна отримала ще 367 тисяч доз вакцини проти коронавірусу в рамках ініціативи COVAX. На цей раз прибула вакцина від компанії AstraZeneca, вироблена SK Bioscience у Південній Кореї.

За його словами, партія насамперед піде для щеплення тих, хто має отримати другу дозу вакцини AstraZeneca, а також пріоритетних груп і людей старше 65 років.

"Загалом кількість вже поставлених до України вакцин склала понад 1,1 мільйона доз. У травні ми очікуємо значно більшу кількість вакцин, що дозволить прискорити кампанію з вакцинації населення", - сказав Шмигаль.

Карантин в Україні - про що йшлося раніше:

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