Штам COVID-19 Дельта шириться світом: у ВООЗ пояснили, що допоможе захиститися

Штам коронавірусу Дельта зафіксували в 92 країнах світу / Фото Reuters

Індійський штам коронавірусу Дельта проник вже у понад 90 країн світу. Цей вид COVID-19 викликає стурбованість у Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), оскільки дуже швидко поширюється світом.

"На даний момент ми знаємо, що в 92 країнах є варіант Дельта... Цей варіант продемонстрував підвищену передаваність", - сказала голова технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове, передає Publico.

Вона зазначила, що препарати для профілактики коронавірусу захищають від індійського штаму Дельта при проходженні всього курсу вакцинації.

"Що стосується ефективності вакцин, ми знаємо, що щодо всіх варіантів, що викликають занепокоєння, включаючи варіант Дельта, вакцини залишаються ефективними проти важких форм захворювання та смертності. Тож, це дуже хороша ознака", - сказала вона.

За її словами, повний рівень захисту забезпечують лише обидві дози вакцини. Вона рекомендувала всім, хто поставив перший укол препарату, завершити процедуру.

Поки немає підтверджень, що штам Дельта викликає збільшення смертності. При цьому, за її словами, у організації недостатньо даних, щоби робити остаточні висновки.

читайте такожУкраїні загрожує нова хвиля COVID-19: лікарі розповіли, звідки і коли "завезуть" новий небезпечний штам"Ми знаємо, що в одному дослідженні, проведеному в Шотландії, нещодавно з'явилося припущення про підвищений ризик госпіталізації, але це попередня робота, яка проводиться в одній країні та вимагає подальшого вивчення, щоби краще зрозуміти наслідки і серйозність", — сказала представник ВООЗ.

Як повідомляв Главред, провідний експерт МОЗ по боротьбі з коронавірусом Сергій Дубров розповів, чи варто боятися нового штаму коронавірусу Дельта, який, за заявою ВООЗ, стає домінуючим у світі.

Учені заявили, що зафіксовано нову мутацію штаму коронавірусу: індійський штам Дельта мутував в ще заразніший та небезпечніший "Дельта+". Його виявили вже у двадцяти пацієнтів в індійському штаті Махараштра.

У Південній Америці знайдено новий штам коронавірусної інфекції. Його вже прозвали Лямбда. У Всесвітній організації охорони здоров'я почалися дослідження невідомої мутації, яка, як припускають вчені, може загрожувати імунітету людини.