Штам Дельта пробрався в Україну: медик розповів, як розпізнати новий тип COVID-19

Українцям потрібно готуватися до нової хвилі коронавірусу. Зокрема, зростають шанси заразитися індійським штамом на відпочинку.
Новий штам коронавірусу з Індії, що отримав назву Дельта, вже офіційно проник в Україну. Не виключено, що він спровокує нову хвилю заражень COVID-19.
Головлікар одного з львівських діагностичних центрів Тарас Живанецький розповів у Facebook, чим відрізняється Дельта від інших штамів коронавірусу і як розпізнати, що людина захворіла саме на індійський тип COVID-19.
У чому різниця між Дельтою та іншими штамами коронавірусу
"Пацієнти описують стан, який нагадує отруєння, а всі інші симптоми такі ж самі, як і при попередніх штамах", - зазначив лікар.
Також особливістю індійського штаму є дуже швидке поширення в колективах і сім'ях.
"Поки у нас тиша, але нам вже потрібно готуватися. З 22 червня Росія відновлює авіасполучення з Туреччиною, тому можливість отримати новий штам на відпочинку знову зросте", - написав Жиравецький.
Лікар додав, що у тих, хто вже перехворів на коронавірус і отримав антитіла, шанси знову заразитися дуже малі.
Крім того, він дав низку порад, які будуть дуже корисні в умовах пандемії коронавірусу:
- Збивайте температуру з першого дня захворювання.
- Вчасно зробіть тест (ПЛР або антиген на ковід). Це допоможе чітко розуміти, яке у вас захворювання.
- Якщо COVID - 19 підтвердився, потрібно попередити тих знайомих, з якими ви тісно контактували за останні 5 днів, щоби вони розуміли, що якщо у них з'явиться температура, то це може бути початком хвороби.
- Якщо ви хворієте на коронавірус у легій формі, не варто поспішати виходити з дому, особливо на 4-5 день захворювання. Холодне повітря не піде на користь вашим легеням, можуть бути ускладнення.
- Перестаньте займатися спортом щонайменше на 1 місяць. Для тих, хто не займався, краще не починати в період хвороби.
- Не панікуйте. Хоча насправді це дуже важко, але в паніці ухвалюються не зовсім раціональні рішення.
- Не поспішайте робити комп'ютерну томографію легенів з першого дня захворювання.
- Якщо у вас є супутні захворювання, будьте у контакті з вузьким фахівцем, який вас курирує (ендокринолог, ревматолог, невропатолог, гастроентеролог, кардіолог).
- Сформуйте домашню аптечку. До слова, вітаміни не є основними в аптечці, без них можна обійтися при лікуванні коронавірусу. Пам'ятайте, що жодних ефективних противірусних ліків немає.
- Ведіть правильний спосіб життя, відмовтеся від сигарет, алкоголю, нездорової їжі.
- Через 14 днів ви вже не будете заражати інших, а повторний ПЛР не потрібен.
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Коронавірус в Україні - останні новини:
- У середу, 23 червня, відбулася термінова нарада Ради національної безпеки і оборони України. Зокрема, обговорювалося поширення штаму коронавірусу Дельта у світі та пов'язані з ним загрози.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що коронавірус типу Дельта, який вперше був виявлений в Індії, зафіксований і в Україні. Два випадки зафіксовані у матері 66 років і дитини 16 років, які нещодавно повернулися з Росії.
- Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що український уряд очікує четвертої хвилі COVID-19 і намагається відтягнути її прихід якнайдалі. Новий сплеск заражень спровокує індійський штам Дельта.