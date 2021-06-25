Штам Дельта пробрався в Україну: медик розповів, як розпізнати новий тип COVID-19

В Україні знайшли перші випадки зараження індійським штамом коронавірусу / Фото Reuters

Новий штам коронавірусу з Індії, що отримав назву Дельта, вже офіційно проник в Україну. Не виключено, що він спровокує нову хвилю заражень COVID-19.

Головлікар одного з львівських діагностичних центрів Тарас Живанецький розповів у Facebook, чим відрізняється Дельта від інших штамів коронавірусу і як розпізнати, що людина захворіла саме на індійський тип COVID-19.

У чому різниця між Дельтою та іншими штамами коронавірусу

"Пацієнти описують стан, який нагадує отруєння, а всі інші симптоми такі ж самі, як і при попередніх штамах", - зазначив лікар.

Також особливістю індійського штаму є дуже швидке поширення в колективах і сім'ях.

"Поки у нас тиша, але нам вже потрібно готуватися. З 22 червня Росія відновлює авіасполучення з Туреччиною, тому можливість отримати новий штам на відпочинку знову зросте", - написав Жиравецький.

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Лікар додав, що у тих, хто вже перехворів на коронавірус і отримав антитіла, шанси знову заразитися дуже малі.

Крім того, він дав низку порад, які будуть дуже корисні в умовах пандемії коронавірусу:

Збивайте температуру з першого дня захворювання. Вчасно зробіть тест (ПЛР або антиген на ковід). Це допоможе чітко розуміти, яке у вас захворювання. Якщо COVID - 19 підтвердився, потрібно попередити тих знайомих, з якими ви тісно контактували за останні 5 днів, щоби вони розуміли, що якщо у них з'явиться температура, то це може бути початком хвороби. Якщо ви хворієте на коронавірус у легій формі, не варто поспішати виходити з дому, особливо на 4-5 день захворювання. Холодне повітря не піде на користь вашим легеням, можуть бути ускладнення. Перестаньте займатися спортом щонайменше на 1 місяць. Для тих, хто не займався, краще не починати в період хвороби. Не панікуйте. Хоча насправді це дуже важко, але в паніці ухвалюються не зовсім раціональні рішення. Не поспішайте робити комп'ютерну томографію легенів з першого дня захворювання. Якщо у вас є супутні захворювання, будьте у контакті з вузьким фахівцем, який вас курирує (ендокринолог, ревматолог, невропатолог, гастроентеролог, кардіолог). Сформуйте домашню аптечку. До слова, вітаміни не є основними в аптечці, без них можна обійтися при лікуванні коронавірусу. Пам'ятайте, що жодних ефективних противірусних ліків немає. Ведіть правильний спосіб життя, відмовтеся від сигарет, алкоголю, нездорової їжі. Через 14 днів ви вже не будете заражати інших, а повторний ПЛР не потрібен.

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