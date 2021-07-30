Штам Дельта заразний, як вітрянка, і поширюється навіть серед вакцинованих – ЗМІ

Дельта швидко поширюється навіть серед вакцинованих / Reuters

У США вважають, що штам Дельта, визнаний одним з найнебезпечніших через своїх мутацій, передається серед вакцинованих так само легко, як і серед інших людей. Крім того, цей штам вірусу, ймовірно, частіше призводить до ускладнень.

Зокрема повідомляється, що Дельта є більш заразним, як лихоманка Ебола, застуда, сезонний грип, віспа і коронавірус SARS-CoV. Як стверджують документи, що опинилося в розпорядженні The Washington Post, цей штам так само швидко поширюється, як вітряна віспа (вітрянка).

У документі також говориться, що вакциновані особи, інфіковані "Дельтою", можуть передавати вірус так само легко, як і нещеплені.

"Вакциновані люди з так званими проривними інфекціями варіанту "Дельта" носять у носі й горлі стільки ж вірусу, скільки невакциновані люди, і можуть із такою ж легкістю поширювати його, хоча й рідше", – заявила доктор Рошель П.Валенскі, директор Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) США.

Вона також зауважила, що "Дельта" може передаватися від вакцинованих людей, хоч і рідко. Вчені підкреслюють, що таких випадків існує більше, ніж було заведено вважати раніше.

Реклама

Як передає The Washington Post, людям зі слабкою імунною системою слід носити маски навіть у місцях, де немає високої передачі вірусу. Те ж саме слід робити вакцинованим людям, які контактують із маленькими дітьми, літніми людьми або іншими вразливими людьми.

Вакцини ж запобігають серйозним захворюванням, госпіталізації і смерті від COVID.

читайте також"Вакцинуйтеся прямо зараз": у ВООЗ назвали терміни спалаху штаму Дельта в Україні

Станом на 28 липня в Україні вже виявили 17 випадків зараження новим штамом коронавірусу "Дельта", який є більш заразним і небезпечним. Найбільше випадків виявили у Києві та на Закарпатті — по 7. Також три випадки зафіксували у Львівській області.

Крім того, відомо, що в Україні вже є один летальний випадок, до якого призвів штам "Дельта". Це сталося 27 липня в Олександрівській лікарні Києва.