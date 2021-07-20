Штам коронавірусу Лямбда виявили вже у понад 30 країнах - ВООЗ

Вперше штам COVID-19 Лямбда був виявлений в грудні 2020 року в Перу / REUTERS

У світі почалося поширення штаму коронавірусу під назвою Лямбда. Його зафіксували вже у понад 30 країнах, заявила глава технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія Ван Керкхове.

За її словами, штам Лямбда - відносно молодий. Він циркулює в низці держав - в основному, в Північній та Південній Америці, повідомляється в Twitter ВООЗ.

Марія ван Керкхове зазначила, що у ВООЗ уважно стежать за даним штамом, а також взаємодіють з державами-членами організації для отримання інформації про його поширення.

Відзначимо, вперше штам COVID-19 Лямбда був виявлений в грудні 2020 року в Перу.

В кінці червня "лямбда" -штам коронавірусу виявили в Бразилії. Як повідомляв Главред, першим бразильським пацієнтом з цим штамом став хлопець, який повернувся з поїздки в Аргентину. У хворого проявилися симптоми респіраторного захворювання, а за кілька днів він потребував госпіталізації. Через загострення перебігу хвороби його перевели в палату інтенсивної терапії.

Учені описали вісім нових мутацій штаму Лямбда. Передбачається, що штам відрізняється підвищеною трансмісивною ознакою. Також може спровокувати загострення епідемії в таких країнах як Чилі, Перу, Еквадор і Аргентина.