Ситуація з COVID-19 буде погіршуватися: епідеміолог озвучила прогноз на осінь

Лікарка спрогнозувала нову важку хвилю коронавірусу в Україні / Фото Reuters

Ситуація з коронавірусом в Україні буде ускладнюватися. Зокрема, восени очікується збільшення захворюваності на COVID-19 та погіршення ситуації в цілому.

Такий прогноз озвучила епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк, передає ТСН.

За словами епідеміолога, нова хвиля коронавірусу в Україні буде складнішою за попередню. Якщо в країну не приїде багато людей з новим штамом COVID-19, то, можливо, ситуація буде простішою.

"Такі прогнози, звичайно ж, важко давати. Але, за моїми відчуттями, за відчуттями колег, ми чекаємо все ж таки другу хвилю (коронавірусної хвороби, — ред.), яка буде восени. І якщо вона буде, то або така ж, або важча. Але, знову ж таки, все непередбачувано (...) Я думаю, готуватися варто, оскільки восени буде збільшення захворюваності на COVID-19 і погіршення ситуації в цілому", - зазначила вона.

читайте також"Цілковита дурість": лікар пояснила, чому примусова вакцинація в Україні закінчиться поганоДельта-штам набагато заразніший та викликає важкіший перебіг хвороби, більше госпіталізацій, тому якщо нова хвиля коронавірусу буде пов'язана саме з індійським штамом, то ситуація буде гіршою, ніж раніше.

"Я б ще сказала, що за всіма тенденціями, які є в Україні, за тим рівнем інфекційного контролю в лікувальних установах, у всіх інших наших закритих приміщеннях, є всі передумови того, що ситуація буде погіршуватися", — резюмувала епідеміолог.

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