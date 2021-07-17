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Ситуація з COVID-19 буде погіршуватися: епідеміолог озвучила прогноз на осінь

17 липня 2021, 08:41

Штам Дельта викликає більш важкий перебіг хвороби. Якщо нова хвиля коронавірусу буде пов'язана з індійським штамом, то ситуація буде гіршою, ніж раніше.

коронавірус
Лікарка спрогнозувала нову важку хвилю коронавірусу в Україні / Фото Reuters

Ситуація з коронавірусом в Україні буде ускладнюватися. Зокрема, восени очікується збільшення захворюваності на COVID-19 та погіршення ситуації в цілому.

Такий прогноз озвучила епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк, передає ТСН.

За словами епідеміолога, нова хвиля коронавірусу в Україні буде складнішою за попередню. Якщо в країну не приїде багато людей з новим штамом COVID-19, то, можливо, ситуація буде простішою.

"Такі прогнози, звичайно ж, важко давати. Але, за моїми відчуттями, за відчуттями колег, ми чекаємо все ж таки другу хвилю (коронавірусної хвороби, — ред.), яка буде восени. І якщо вона буде, то або така ж, або важча. Але, знову ж таки, все непередбачувано (...) Я думаю, готуватися варто, оскільки восени буде збільшення захворюваності на COVID-19 і погіршення ситуації в цілому", - зазначила вона.

читайте також"Цілковита дурість": лікар пояснила, чому примусова вакцинація в Україні закінчиться поганоДельта-штам набагато заразніший та викликає важкіший перебіг хвороби, більше госпіталізацій, тому якщо нова хвиля коронавірусу буде пов'язана саме з індійським штамом, то ситуація буде гіршою, ніж раніше.

"Я б ще сказала, що за всіма тенденціями, які є в Україні, за тим рівнем інфекційного контролю в лікувальних установах, у всіх інших наших закритих приміщеннях, є всі передумови того, що ситуація буде погіршуватися", — резюмувала епідеміолог.

Коронавірус в Україні - останні новини:

  • Станом на ранок 17 липня, коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 591 людини. При цьому в лікарні госпіталізовано 438 осіб.
  • В Україні незабаром прогнозується новий спалах коронавірусу, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
  • Найближчим часом Кабінет міністрів розгляне посилення карантину в Україні, розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, який анонсував посилення карантину в країні.
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Зараз ви переглядаєте новину «Ситуація з COVID-19 буде погіршуватися: епідеміолог озвучила прогноз на осінь». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
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