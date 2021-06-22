"Ситуація загрозлива": у Раді анонсували засідання РНБО щодо карантину в Україні

РНБО розгляне ситуацію із загрозою Україні індійського штаму коронавірусу Дельта / @APUkraine

У середу, 23 червня, Рада національної безпеки має намір провести нараду, в рамках якої буде розглянуто низку питань, пов'язаних з потенційною загрозою для України нового індійського штаму коронавірусу Дельта. РНБО радять повернути обов'язкове проходження ПЛР-тестування для осіб, які повертаються з-за кордону, посилити контроль за дотриманням карантину, прискорити вакцинацію і підготувати лікарні до четвертої хвилі COVID-19. Про це заявив голова Комітету ВР з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

"Завтра планується нарада в РНБО, на якій одне з питань торкнеться саме загрози появи в Україні "індійського" штаму. Українці втомилися від карантину, але ситуація дійсно загрозлива", - написав парламентарій у своєму Telegram-каналі.

За його словами, в міністерстві охорони здоров'я серйозно спостерігають за ситуацією, тому слід розглянути низку певних заходів.

Що пропонує Радуцький

Повернути обов'язкові ПЛР-тести після повернення з-за кордону

Політик нагадав, що Кабмін 17 червня послабив карантин, і Україна, як країна зеленої зони, скасувала контроль у вигляді ПЛР-тестування для осіб, які повертаються до країни. Однак ситуацію слід переглянути.

"17 червня уряд пом'якшив карантин. В Україні, як у державі "зеленої" зони, скасували норму про обов'язкове ПЛР-тестування для громадян, які в'їжджають до країни. Вважаю, що треба впровадити жорсткий контроль для українців, які повертаються не тільки з Росії, Великобританії, але і з курортних напрямків - Туреччини, Єгипту та ін", - вважає Радуцький.

Посилення контролю над карантином

За словами Радуцького, вимоги носити маски і дотримуватися соціальної дистанції діють досі, проте наразі контроль над цим послаблено.читайте такожУкраїна готова послабити карантин: у Раді зробили заяву про третю хвилю COVID-19

"Норми щодо масочного режиму і соціальної дистанції продовжують діяти, незважаючи на "зелену зону". Але ми вже не так жорстко контролюємо їх дотримання", - сказав парламентарій.

Максимальне прискорення вакцинації по країні

Голова комітету Ради з питань охорони здоров'я стверджує, що потрібна посилена вакцинація осіб, які працюють з іншими людьми. Йдеться про працівників транспорту, громадського харчування, вчителів і фахівців інших сфер.

"Минулого тижня було зареєстровано кілька рекордів з вакцинації населення: максимальна кількість щеплень на добу і за тиждень. Але наразі повний курс вакцинації пройшли тільки 360 000 громадян. На мою думку, щеплення повинні терміново зробити групи, які за родом діяльності стикаються з великою кількістю людей. Це стосується працівників транспортної галузі, громадського харчування, вчителів та інших. В якості альтернативи щепленню-регулярне ПЛР-тестування, щоб не наражати на небезпеку інших людей", - уточнив Радуцький.

Посилити аналітичну роботу

Штам Дельта вражає тих, хто вже переніс COVID-19. Важливо зібрати інформацію про те, які групи населення є найбільш уразливими для нової варіації вірусу.читайте такожУкраїні загрожує нова хвиля COVID-19: лікарі розповіли, звідки і коли "завезуть" новий небезпечний штам

"Дельта-штам" вражає і людей, які вже перехворіли на коронавірус. Важливо налагодити централізований збір даних про всі випадки захворювання Covid-19, визначивши більш і менш вразливі для вірусу групи населення. І вже з урахуванням цього планувати карантин", - зазначив Радуцький.

Продовження інтенсивної підготовки лікарень до нової хвилі коронавірусу

Наразі, коли по всій країні суттєво знизився рівень захворюваності COVID-19, є час на підготовку опорних лікарень, додаткову закупівлю спеціального обладнання та посилення штату лікарів.

"Допоки в країні фіксуються рекордно низькі показники нових хворих на коронавірус, у нас є час підготувати лікарні: закупити необхідне обладнання, встановити кисневі станції, посилити команди лікарів. Дуже хочу, щоб все це нам не знадобилося, але бути напоготові потрібно!"- підкреслив Михайло Радуцький.

Ситуація з COVID-19

Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні стабілізувалася. Наразі фіксується динаміка зниження кількості заражень. За даними на вівторок, 22 червня, в країні зафіксовано 323 нових випадки захворювання COVID-19.

При цьому глава МОЗ Віктор Ляшко раніше заявляв, що українцям слід готуватися до нової хвилі COVID-19 восени. Влада перегляне карантинний режим, а люди, як і раніше, повинні будуть ходити в масках і дотримуватися соціальної дистанції.