Скандал на Харківщині: при транспортуванні зіпсували понад 9 тисяч вакцин Pfizer

Виявлено факт порушення холодового ланцюга транспортування вакцини Comirnaty / Pfizer / Reuters

Зафіксовано порушення правил при транспортуванні вакцини Comirnaty / Pfizer в Харківську область.

Частина доз вакцини, що надійшли в область, вже відправили назад, повідомляє в Facebook Департамент охорони здоров'я Харківської ОДА.

При цьому в мережі опублікували відео, на якому відображено факт порушення холодового ланцюга транспортування вакцини Comirnaty/Pfizer.

"30 червня 2021 року ДП Укрмедпостач поставили в КП ХОР Обласний аптечний склад 21 тис. 600 доз вакцини Comirnaty / Pfizer при отриманні вакцин на складі було зареєстровано порушення холодового ланцюга транспортування вакцини в двох контейнерах (9360 доз). Отримання кожної партії, що надходить на склад, фіксується на відео, яке потім направляється в ДП Укрмедпостач. 1 липня 2021 року були направлені відповідні листи в ДП Укрмедпостач і в Міністерство охорони здоров'я України", - йдеться в повідомленні.

Після того, як були виявлені порушення холодового ланцюга транспортування вакцин, прийнято рішення про переміщення їх в зону карантину, а потім повернення в ДП Укрмедпостач.

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"Вакцини із зафіксованим порушенням транспортування не були поставлені на облік в Харківській області. Харківська обласна державна адміністрація разом з Департаментом охорони здоров'я ХОДА пильно стежить за дотриманням всіх вимог транспортування і зберігання доз вакцин і ні в якому разі не допустить використання прострочених вакцин і вакцин з порушенням холодового ланцюга транспортування у вакцинації населення Харківської області", - підкреслюється в повідомленні.

Індійська вакцина CoviShield Наприкінці лютого стало відомо, що замість раніше обіцяних МОЗ вакцин Pfizer і Moderna, а пізніше китайської Sinovac, Україна закупить індійський препарат під назвою CoviShield . Для укладення контракту глава МОЗ Максим Степанов особисто побував в Індії. Вакіна CoviShield-що це

Вакцинація в Україні

Побічні ефекти CoviShield Вакіна CoviShield - що це CoviShield - це вакцина від коронавірусу, що виготовляється за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZenecа, виробляється на потужностях Serum Institute of India - найбільшому виробництві вакцин у світі. Препарат виготовляють з ослабленої версії аденовірусу (вірусу застуди) шимпанзе, який модифікували під коронавірус. За допомогою вакцини імунна система виробляє антитіла і готує їх для атаки справжнього коронавірусу, коли той потрапить в організм. CoviShield рекомендована ВООЗ до екстреного використання. Препарат вводиться внутрішньом'язово (дві дози з інтервалом в 28 днів). Фактично британську вакцину AstraZenecа і її індійського "брата" об'єднує тільки технологія і загальний принцип дії. Іншими словами, ця вакцина не ідентична шведсько-британської. Вакцинація в Україні 23 лютого препарат був зареєстрований в Україні, того ж дня в країну прибула і перша партія. Майже відразу в Україні вона отримала прізвисько "вакцина для бідних" - Україна стала одним з перших покупців препарату, який до того Індія безкоштовно, в рамках гуманітарної допомоги відправляла в Бутан, Бангладеш, Афганістан, М'янму, Непал та інші країни, які не могли дозволити собі закупівлю. Щоб підстьобнути старт вакцинації, міністр Степанов першим з публічних осіб прищепився на камери, а слідом отримав свою дозу і президент Володимир Зеленський, пояснивши, що таким чином хотів подати особистий приклад українцям. Тим не менш, 9 березня глава українського МОЗ був змушений визнати, що вакцинація від COVID-19 йде не за планом: виявилося, що з початку кампанії з вакцинації, яка стартувала 24 лютого, в Україні прищепили всього 19 тисяч осіб. Побічні ефекти CoviShield Найбільш поширеними побічними діями вакцини AstraZeneca (а, отже, і CoviShield) вважаються: біль, почервоніння, свербіж, набряк, синці в місці ін'єкції,

утома,

озноб або лихоманка,

головний біль,

нудота,

біль у суглобах або м'язах,

утруднення дихання. До "побочки" відносять блювоту і діарею, а також зрідка - зниження апетиту, запаморочення, пітливість, болі в животі і висип. Крім того, до ефективності вакцини виникли питання. Зокрема, в момент надходження в Україну, вона не мала завершеної третьої фази клінічних випробувань, а її реєстрація в самій Індії пройшла за процедурою "Emergency Use" (екстреної реєстрації). Це дослідження необхідно для отримання додаткових клінічних даних про ефективність, безпеку і того, з яким проміжком ефективніше проводити вакцину. У заяві групи з захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network зверталася увага на те, що схвалення вакцини могло бути поспішним.