Скандал у Києві: у приватній клініці підпільно торгували вакциною Pfizer

В одній з приватних клінік нелегально продавали вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
Міністерство охорони здоров'я ініціює службове розслідування за фактом можливої продажі вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech в одній з приватних клінік Києва.
"Вакцинація - це єдиний ефективний спосіб побороти пандемію. Держава гарантує захист від коронавірусної інфекції всім бажаючим, але через дефіцит вакцин у всьому світі надає доступ до імунізації поступово. Торгувати вакцинами сьогодні - значить піддавати смертельній небезпеці тих, кому була потрібна саме ця доза", - цитує прес-служба МОЗ міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.
Відзначимо, що користувачі соціальних мереж публікують фотографії їх вакцинації вакциною Pfizer зі згадкою столичної клініки Verum Expert Clinic.
Вакцинація від коронавірусу в Україні:
В даний час в пунктах і центрах вакцинації доступні вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio) і CoronaVac від Sinovac Biotech.
Вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech доступна для імунізації тільки силами мобільних бригад. Цією вакциною прищеплюють деякі групи ризику, педагогів та організовані колективи, які зареєстрували свої заявки в контакт-центрі МОЗ.
Всього з початку кампанії з вакцинації проведено 3 092 168 щеплень. Першу дозу отримали 2 136 561 осіб, повністю завершили вакцинацію 955 607 осіб.
Скандал з підпільною вакцинацією:
На початку січня з'явилася інформація про те, що в Києві на базі однієї з приватних медичних клінік на той момент вже тиждень як проводили нелегальну вакцинацію від коронавірусу препаратом BioNTech і Pfizer. Ціна за щеплення - від 1 до 3 тисяч доларів. Нібито вакцинувалися українські депутати і чиновники.
ЗМІ припускали, що вакцина могла завозитися з Ізраїлю, однак у МОЗ країни спростували дану інформацію. Там підкреслили, що вакцина потребує правильного транспортування, тому її неможливо провезти непомітно.
Індійська вакцина CoviShield
Наприкінці лютого стало відомо, що замість раніше обіцяних МОЗ вакцин Pfizer і Moderna, а пізніше китайської Sinovac, Україна закупить індійський препарат під назвою CoviShield. Для укладення контракту глава МОЗ Максим Степанов особисто побував в Індії.
Вакіна CoviShield - що це
CoviShield - це вакцина від коронавірусу, що виготовляється за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZenecа, виробляється на потужностях Serum Institute of India - найбільшому виробництві вакцин у світі.
Препарат виготовляють з ослабленої версії аденовірусу (вірусу застуди) шимпанзе, який модифікували під коронавірус. За допомогою вакцини імунна система виробляє антитіла і готує їх для атаки справжнього коронавірусу, коли той потрапить в організм.
CoviShield рекомендована ВООЗ до екстреного використання. Препарат вводиться внутрішньом'язово (дві дози з інтервалом в 28 днів).
Фактично британську вакцину AstraZenecа і її індійського "брата" об'єднує тільки технологія і загальний принцип дії. Іншими словами, ця вакцина не ідентична шведсько-британської.
Вакцинація в Україні
23 лютого препарат був зареєстрований в Україні, того ж дня в країну прибула і перша партія.
Майже відразу в Україні вона отримала прізвисько "вакцина для бідних" - Україна стала одним з перших покупців препарату, який до того Індія безкоштовно, в рамках гуманітарної допомоги відправляла в Бутан, Бангладеш, Афганістан, М'янму, Непал та інші країни, які не могли дозволити собі закупівлю.
Щоб підстьобнути старт вакцинації, міністр Степанов першим з публічних осіб прищепився на камери, а слідом отримав свою дозу і президент Володимир Зеленський, пояснивши, що таким чином хотів подати особистий приклад українцям. Тим не менш, 9 березня глава українського МОЗ був змушений визнати, що вакцинація від COVID-19 йде не за планом: виявилося, що з початку кампанії з вакцинації, яка стартувала 24 лютого, в Україні прищепили всього 19 тисяч осіб.
Побічні ефекти CoviShield
Найбільш поширеними побічними діями вакцини AstraZeneca (а, отже, і CoviShield) вважаються:
- біль, почервоніння, свербіж, набряк, синці в місці ін'єкції,
- утома,
- озноб або лихоманка,
- головний біль,
- нудота,
- біль у суглобах або м'язах,
- утруднення дихання.
До "побочки" відносять блювоту і діарею, а також зрідка - зниження апетиту, запаморочення, пітливість, болі в животі і висип.
Крім того, до ефективності вакцини виникли питання. Зокрема, в момент надходження в Україну, вона не мала завершеної третьої фази клінічних випробувань, а її реєстрація в самій Індії пройшла за процедурою "Emergency Use" (екстреної реєстрації). Це дослідження необхідно для отримання додаткових клінічних даних про ефективність, безпеку і того, з яким проміжком ефективніше проводити вакцину. У заяві групи з захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network зверталася увага на те, що схвалення вакцини могло бути поспішним.