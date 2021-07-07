Скандал у Києві: у приватній клініці підпільно торгували вакциною Pfizer

У Києві таємно торгували вакциною Pfizer / Reuters

Міністерство охорони здоров'я ініціює службове розслідування за фактом можливої продажі вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech в одній з приватних клінік Києва.

"Вакцинація - це єдиний ефективний спосіб побороти пандемію. Держава гарантує захист від коронавірусної інфекції всім бажаючим, але через дефіцит вакцин у всьому світі надає доступ до імунізації поступово. Торгувати вакцинами сьогодні - значить піддавати смертельній небезпеці тих, кому була потрібна саме ця доза", - цитує прес-служба МОЗ міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Відзначимо, що користувачі соціальних мереж публікують фотографії їх вакцинації вакциною Pfizer зі згадкою столичної клініки Verum Expert Clinic.

Вакцинація від коронавірусу в Україні:

В даний час в пунктах і центрах вакцинації доступні вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio) і CoronaVac від Sinovac Biotech.

Вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech доступна для імунізації тільки силами мобільних бригад. Цією вакциною прищеплюють деякі групи ризику, педагогів та організовані колективи, які зареєстрували свої заявки в контакт-центрі МОЗ.

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Всього з початку кампанії з вакцинації проведено 3 092 168 щеплень. Першу дозу отримали 2 136 561 осіб, повністю завершили вакцинацію 955 607 осіб.

Скандал з підпільною вакцинацією:

На початку січня з'явилася інформація про те, що в Києві на базі однієї з приватних медичних клінік на той момент вже тиждень як проводили нелегальну вакцинацію від коронавірусу препаратом BioNTech і Pfizer. Ціна за щеплення - від 1 до 3 тисяч доларів. Нібито вакцинувалися українські депутати і чиновники.

ЗМІ припускали, що вакцина могла завозитися з Ізраїлю, однак у МОЗ країни спростували дану інформацію. Там підкреслили, що вакцина потребує правильного транспортування, тому її неможливо провезти непомітно.