УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

Скандал у Києві: у приватній клініці підпільно торгували вакциною Pfizer

7 липня 2021, 17:26

В одній з приватних клінік нелегально продавали вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

У Києві скандал з торгівлею вакциною Pfizer
У Києві таємно торгували вакциною Pfizer / Reuters

Міністерство охорони здоров'я ініціює службове розслідування за фактом можливої продажі вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech в одній з приватних клінік Києва.

"Вакцинація - це єдиний ефективний спосіб побороти пандемію. Держава гарантує захист від коронавірусної інфекції всім бажаючим, але через дефіцит вакцин у всьому світі надає доступ до імунізації поступово. Торгувати вакцинами сьогодні - значить піддавати смертельній небезпеці тих, кому була потрібна саме ця доза", - цитує прес-служба МОЗ міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Відзначимо, що користувачі соціальних мереж публікують фотографії їх вакцинації вакциною Pfizer зі згадкою столичної клініки Verum Expert Clinic.

Вакцинація від коронавірусу в Україні:

В даний час в пунктах і центрах вакцинації доступні вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio) і CoronaVac від Sinovac Biotech.

Вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech доступна для імунізації тільки силами мобільних бригад. Цією вакциною прищеплюють деякі групи ризику, педагогів та організовані колективи, які зареєстрували свої заявки в контакт-центрі МОЗ.

Реклама

Всього з початку кампанії з вакцинації проведено 3 092 168 щеплень. Першу дозу отримали 2 136 561 осіб, повністю завершили вакцинацію 955 607 осіб.

Скандал з підпільною вакцинацією:

На початку січня з'явилася інформація про те, що в Києві на базі однієї з приватних медичних клінік на той момент вже тиждень як проводили нелегальну вакцинацію від коронавірусу препаратом BioNTech і Pfizer. Ціна за щеплення - від 1 до 3 тисяч доларів. Нібито вакцинувалися українські депутати і чиновники.

ЗМІ припускали, що вакцина могла завозитися з Ізраїлю, однак у МОЗ країни спростували дану інформацію. Там підкреслили, що вакцина потребує правильного транспортування, тому її неможливо провезти непомітно.

Індійська вакцина CoviShield

Наприкінці лютого стало відомо, що замість раніше обіцяних МОЗ вакцин Pfizer і Moderna, а пізніше китайської Sinovac, Україна закупить індійський препарат під назвою CoviShield. Для укладення контракту глава МОЗ Максим Степанов особисто побував в Індії.

Вакіна CoviShield - що це

CoviShield - це вакцина від коронавірусу, що виготовляється за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZenecа, виробляється на потужностях Serum Institute of India - найбільшому виробництві вакцин у світі.

Препарат виготовляють з ослабленої версії аденовірусу (вірусу застуди) шимпанзе, який модифікували під коронавірус. За допомогою вакцини імунна система виробляє антитіла і готує їх для атаки справжнього коронавірусу, коли той потрапить в організм.

CoviShield рекомендована ВООЗ до екстреного використання. Препарат вводиться внутрішньом'язово (дві дози з інтервалом в 28 днів).

Фактично британську вакцину AstraZenecа і її індійського "брата" об'єднує тільки технологія і загальний принцип дії. Іншими словами, ця вакцина не ідентична шведсько-британської.

Вакцинація в Україні

23 лютого препарат був зареєстрований в Україні, того ж дня в країну прибула і перша партія.

Майже відразу в Україні вона отримала прізвисько "вакцина для бідних" - Україна стала одним з перших покупців препарату, який до того Індія безкоштовно, в рамках гуманітарної допомоги відправляла в Бутан, Бангладеш, Афганістан, М'янму, Непал та інші країни, які не могли дозволити собі закупівлю.

Щоб підстьобнути старт вакцинації, міністр Степанов першим з публічних осіб прищепився на камери, а слідом отримав свою дозу і президент Володимир Зеленський, пояснивши, що таким чином хотів подати особистий приклад українцям. Тим не менш, 9 березня глава українського МОЗ був змушений визнати, що вакцинація від COVID-19 йде не за планом: виявилося, що з початку кампанії з вакцинації, яка стартувала 24 лютого, в Україні прищепили всього 19 тисяч осіб.

Побічні ефекти CoviShield

Найбільш поширеними побічними діями вакцини AstraZeneca (а, отже, і CoviShield) вважаються:

  • біль, почервоніння, свербіж, набряк, синці в місці ін'єкції,
  • утома,
  • озноб або лихоманка,
  • головний біль,
  • нудота,
  • біль у суглобах або м'язах,
  • утруднення дихання.

До "побочки" відносять блювоту і діарею, а також зрідка - зниження апетиту, запаморочення, пітливість, болі в животі і висип.

Крім того, до ефективності вакцини виникли питання. Зокрема, в момент надходження в Україну, вона не мала завершеної третьої фази клінічних випробувань, а її реєстрація в самій Індії пройшла за процедурою "Emergency Use" (екстреної реєстрації). Це дослідження необхідно для отримання додаткових клінічних даних про ефективність, безпеку і того, з яким проміжком ефективніше проводити вакцину. У заяві групи з захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network зверталася увага на те, що схвалення вакцини могло бути поспішним.

коронавірус новини вакцина від коронавірусу вакцина Pfizer
Зараз ви переглядаєте новину «Скандал у Києві: у приватній клініці підпільно торгували вакциною Pfizer». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
День поліції – вітання своїми словами й листівки з Днем поліціїДень поліції – вітання своїми словами й листівки з Днем поліції Гороскоп на липень 2021 для Близнюків: в яких сферах остерігатися прикрих несподіванокГороскоп на липень 2021 для Близнюків: в яких сферах остерігатися прикрих несподіванок Гороскоп на липень 2021 для Козерога: найгірший місяць, в якому буде повно перешкодГороскоп на липень 2021 для Козерога: найгірший місяць, в якому буде повно перешкод Як плести вінок на Івана Купала: прикмети та обрядиЯк плести вінок на Івана Купала: прикмети та обряди Переговори ТКГ щодо Донбасу завершилися скандалом: Україна покинула засіданняПереговори ТКГ щодо Донбасу завершилися скандалом: Україна покинула засідання

Останні новини

03:50

Закрити транзит через Білорусь: експерт пояснив, чим ЄС і РФ дадуть відповідь на шантаж Лукашенка

03:02

Переговори щодо участі США в консультаціях стосовно Донбасу: у Кравчука розкрили ймовірні терміни Відео

02:16

Вчені знайшли новий метод уникнути хвороби серця при діабеті Відео

01:37

Леді Гага топлес зробила сміливе селфі біля басейну

00:51

Експерт пояснив, чому Зеленському невигідно повертати звання Герой України Бандері та Шухевичу

Реклама
00:19

Гороскоп на 8 липня 2021 для всіх знаків Зодіаку: на кого чекають непереборні перешкоди, обман і травми Відео

07 липня, середа
23:59

Що таке безперервний кашель і що з ним робити: лікарі дали відповідь Відео

23:55

Лікарі назвали небезпечну звичку, яка призводить до серйозного захворювання Відео

23:25

Встиг викликати медиків: у Хмельницькому чоловік приготував і з'їв отруйні мухомори Відео

23:20

Чому деяких людей комарі кусають більше і що робити зі сверблячкою Відео

22:58

Сховався від злочину: під Кривим Рогом вітчим через помсту порізав ножем малюка Відео

22:56

У моду на літо 2021 увійшла неповторна та чарівлива спідниця-шорти Фото Відео

22:41

Шість дивовижних звичок, шкідливих для здоров'я серця Відео

22:33

До України мчить небезпечна буря з потужною грозою Відео

22:24

Стрілянина і кров на підлозі: опубліковані кадри затримання і допиту "голосіївського стрільця" Відео

21:54

Як зміцнити здоров'я після коронавірусу: чотири способи Відео

21:28

Прикмети на 8 липня: що не можна робити на Петра і Февронія Відео

20:57

Шантаж і дезінформація: Київ звинуватив Москву в блокуванні Нормандського формату Відео

20:56

"Посилимо ВМС": у Міноборони заінтригували створенням "москітного" флоту Відео

20:32

По-звірячому зґвалтував дитину і втік: зловмиснику загрожує серйозне покарання Відео

Реклама
20:00

"Дітям не загрожує": ВООЗ закликає Європу відтермінувати вакцинацію дітей проти коронавірусу Відео

19:53

Рука - на шматки: опубліковано фото поранення підстреленого "голосіївським стрільцем" копа Відео

19:31

Депутати наполягають: в Україні можуть підвищити виплати при народженні дітей

19:30

Горе-мати, яка заморила сина голодом сина, уникла довічного і може вийти на свободу Відео

19:30

Зеленський взагалі може не потрапити до другого туру Погляд

19:27

"Я помилився": керівник Укрпошти забрав свої слова назад про заробіток в $1000 у листонош Відео

19:26

Нашестя морських бліх і змії в морі: на українських курортах людей атакують небезпечні істоти Відео

19:00

"Це просто олів'є із суперпрофесіоналів": MOZGI підірвали мозок планами після Atlas Weekend

19:00

У моду з 60-х повернулася улюблена ретро-зачіска Жаклін Кеннеді Відео

18:48

Батько знайшов труп сина в літньому душі: на Вінниччині 14-річний підліток наклав на себе руки

18:36

"Відірватися від вимені Кремля": Мендель опублікувала фрагмент зі своєї майбутньої книги Відео

18:28

Дуже хотів додому: львів'янин зірвався з балкона, намагаючись потрапити в квартиру

18:19

У НАТО різко відповіли Зеленському щодо переліку реформ для вступу до Альянсу Відео

18:09

УЗ отримає 130 електровантажних локомотивів французького виробництва – Тимошенко

17:59

Побиття в ЗСУ: солдат розповів про знущання товаришів по службі та командира Відео

17:56

"Укргазвидобування" має намір закупити труби на 280 мільйонів в обхід Prozorro - ЗМІ

17:51

У МЗС розповіли, як українці зможуть їздити до Австрії через Угорщину Відео

17:38

Будапештського меморандуму не буде: Україна поставила жорстку умову Європі щодо запуску СП-2 Відео

17:26

Скандал у Києві: у приватній клініці підпільно торгували вакциною Pfizer Відео

17:21

Аномальна спека атакує: синоптики попередили українців про небезпеку Відео

Реклама
17:20

Українські ЛГБТ зірки, які розкрили свою орієнтацію і гендер

17:04

"Ти геній, ні ти геній": після інтерв'ю Дмитра Гордона з Дмитром Гордоном мережу підірвали меми Фото Відео

16:56

Лікарні Маріуполя та Покровська досі отримують кисень від меткомбінату Ілліча

16:54

Пиво, танці та веселощі: як футболісти збірної України відпочивають після Євро-2020 Відео

16:40

Газпром влаштував шантаж Заходу: запуск Північного потоку-2 в обмін на транзит газу через Україну Відео

16:37

Головою - в борт катера: в Єгипті українська туристка отримала моторошні травми на водному парашуті Відео

16:36

"У нас війна і гинуть люди": Зеленський розповів, чого очікує від зустрічі з Байденом та Меркель Відео

16:27

Діставала телефон: у вигрібній ямі загинула 16-річна одеситка

16:09

Найпростіший рецепт в світі: рол з лаваша на грилі Відео

15:45

Сотні мігрантів мчать від режиму Лукашенка: в країні ЄС оголосили про війська біля кордонів Білорусі Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти