Скільки COVID-хворих витримає медсистема України: у МОЗ назвали цифру

За минулу добу госпіталізували 2 597 українців / Фото Reuters

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко розповів, скільки хворих на коронавірус за добу витримає медична система України без запровадження повного локдауну.

За його словами, на даний момент медсистема країни справляється з напливом пацієнтів. І навіть з добовим приростом хворих на COVID-19 в 24 тисячі країна зможе пройти цей спалах. Про це Ляшко сказав в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

"Ми маємо 11 областей сьогодні в "червоному" рівні епідемічної небезпеки. Наближаються нові області також до нього. Поки система охорони здоров'я справляється з навантаженням", - запевнив Ляшко.

Він визнав, що зараз проблеми є в Житомирській та Чернівецькій областях. Там вже створені комісії, які перевірятимуть дотримання карантинних обмежень

На думку заступника голови МОЗ, протиепідемічних правил потрібно дотримуватися локально.

"З цифрами 24 тисячі й трошки більше ми проходимо без загальнодержавного карантину, повного локдауну. Система охорони здоров'я зараз не така, як була в березні 2020 року. Ми говоримо, що не будемо запроваджувати жорстких карантинних обмежень, поки система не буде наближатися до колапсу", – підкреслив Ляшко.

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