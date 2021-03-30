Скільки COVID-хворих витримає медсистема України: у МОЗ назвали цифру

На цей час медична система країни справляється з напливом пацієнтів з коронавірусом. При цьому проблеми є в Житомирській та Чернівецькій областях.
Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко розповів, скільки хворих на коронавірус за добу витримає медична система України без запровадження повного локдауну.
За його словами, на даний момент медсистема країни справляється з напливом пацієнтів. І навіть з добовим приростом хворих на COVID-19 в 24 тисячі країна зможе пройти цей спалах. Про це Ляшко сказав в ефірі програми Свобода слова на ICTV.
"Ми маємо 11 областей сьогодні в "червоному" рівні епідемічної небезпеки. Наближаються нові області також до нього. Поки система охорони здоров'я справляється з навантаженням", - запевнив Ляшко.
Він визнав, що зараз проблеми є в Житомирській та Чернівецькій областях. Там вже створені комісії, які перевірятимуть дотримання карантинних обмежень
На думку заступника голови МОЗ, протиепідемічних правил потрібно дотримуватися локально.
"З цифрами 24 тисячі й трошки більше ми проходимо без загальнодержавного карантину, повного локдауну. Система охорони здоров'я зараз не така, як була в березні 2020 року. Ми говоримо, що не будемо запроваджувати жорстких карантинних обмежень, поки система не буде наближатися до колапсу", – підкреслив Ляшко.
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Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:
- Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 10 533 жителів країни, госпіталізували 2 597 осіб. Всього з початку епідемії станом на ранок 30 березня на коронавірус захворіли 1 662 942 людини.
- Минулого тижня коронавірус в Україні встановив низку антирекордів. Упродовж декількох днів щодня збільшувалася кількість поставлених діагнозів, а станом на ранок 26 березня офіційно виявили найбільшу кількість хворих за 24 години за весь час епідемії.
- Станом на ранок 25 березня був зафіксований антирекорд за кількістю летальних випадків - 362 жертви хвороби.
- Станом на ранок середи, 24 березня, коронавірус в Києві вбив рекордну кількість пацієнтів за добу - жертвами хвороби стали 49 осіб.
- Лікар-кардіолог, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова пояснила, чому даним статистики не варто довіряти.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанова вважає, що на Україну чекає важкий період, пов'язаний з захворюваністю на COVID-19, до середини квітня. Проте вже зараз ситуація на заході країни стабілізується.
- При цьому Степанов вважає, що в Україні повинен зберігатися посилений адаптивний карантин, але не локдаун.