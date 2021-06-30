Скількох українців повністю прищепили від COVID-19: у МОЗ озвучили цифри

Всього з 24 лютого 2021 року було зроблено 2,5 млн щеплень від COVID-19 / УНІАН

З початку старту кампанії з вакцинації українців від коронавірусу в країні отримали одне щеплення від COVID-19 майже два мільйони громадян, 650 тисяч - повністю вакциновані.

29 червня медики зробили 81 637 щеплень: одну дозу вакцини отримали 21 475 осіб, повністю імунізовані - 60 162 людини, повідомили в пресслужбі МОЗ.

Всього з початку прищепної кампанії проти коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні щеплення зробили 1 933 946 осіб, з них отримали 1 дозу - 1 933 944 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози вакцини - 649 524 людини (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього з 24 лютого 2021 року зроблено 2 583 468 щеплень.

Станом на 29 червня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 756 424 людини.

Скільки українців отримали щеплення від коронавірусу - статистика на 30 червня 2021 / t.me/mozofficial

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