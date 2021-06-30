Скількох українців повністю прищепили від COVID-19: у МОЗ озвучили цифри

Вакцинація проти коронавірусу SARS-CoV-2 розпочалася в Україні 24 лютого 2021 року. З того моменту в країні зроблено понад 2,5 млн щеплень.
З початку старту кампанії з вакцинації українців від коронавірусу в країні отримали одне щеплення від COVID-19 майже два мільйони громадян, 650 тисяч - повністю вакциновані.
29 червня медики зробили 81 637 щеплень: одну дозу вакцини отримали 21 475 осіб, повністю імунізовані - 60 162 людини, повідомили в пресслужбі МОЗ.
Всього з початку прищепної кампанії проти коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні щеплення зробили 1 933 946 осіб, з них отримали 1 дозу - 1 933 944 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози вакцини - 649 524 людини (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього з 24 лютого 2021 року зроблено 2 583 468 щеплень.
Станом на 29 червня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 756 424 людини.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Станом на ранок середи, 30 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 633 жителів країни. Госпіталізовано 360 осіб; летальних випадків - 40, одужали - 2 294 особи.
- За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID - 19 зареєстрували у м. Київ, Донецькій, Харківській, Луганській та Львівській областях.
- Станом на ранок вівторка, 29 червня, в Україні був зафіксований рекордний мінімум нових діагнозів за добу з початку року. Хворобу виявили у 182 жителів країни.
- Нова спалах коронавірусу в Україні восени практично неминучий, розповів лікар-анестезіолог однієї з ізраїльських компаній Борис Бриль. Він зазначив, що коронавірус Дельта небезпечніший, ніж попередні версії COVID-19, їм можуть заражатися навіть люди, щеплені однією та двома дозами вакцини.
Автор: Анна Багрій