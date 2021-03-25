Скільки в Україні "червоних" зон карантину : МОЗ оновив список

Показник госпіталізації хворих на коронавірус у нормі лише в шести областях.
Коронавірус в Україні оновив за добу 24 березня антирекорд діагнозів і жертв хвороби. Крім того, за офіційними даними, показник госпіталізації хворих на COVID-19 в нормі лише в шести областях - Волинській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській та Херсонській.
Як свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, найбільше показник госпіталізації перевищено у Вінницькій області, він становить 131 при нормі в 60 на 100 тисяч населення. Найнижчий показник - у Херсонській області (28,8). Високі показники також у Києві — 110,7; у Житомирській області — 114,7; на Буковині - 104,0.
Станом на 25 березня в "червоній" зоні як і раніше перебувають Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.
"Помаранчевими" залишаються 15 областей: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.
Єдиним регіоном в "жовтій" зоні залишилася Херсонська область.
"Зелених" регіонів в Україні немає.
Коронавірус і карантин в Україні - про що раніше писав Главред:
- 20 березня у Києві почався посилений карантин, який триватиме три тижні - до 9 квітня.
- Станом на неділю, 21 березня, Київська область потрапила в червону зону карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.
- У КМДА оголосили про умови роботи транспорту в Києві.
- Якщо впродовж 5 днів ситуація із захворюваністю на COVID-19 покращиться, Київ зможе вийти з карантину. Якщо картина погіршиться, обмеження посилять аж до зупинки роботи громадського транспорту.
- У Миколаєві з 24 березня посилюють карантинні обмеження у зв'язку з погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус.
- Також у Миколаєві розповіли про катастрофу через переповнені лікарні: пацієнтів змушені розміщувати в коридорах.
- У Черкаській області з понеділка, 22 березня, запровадили додаткові карантинні обмеження, щоби запобігти потраплянню регіону в "червону" зону епідемічної небезпеки.
- Лікарі з Дніпра розповіли про катастрофу з COVID-19.