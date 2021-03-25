Скільки в Україні "червоних" зон карантину : МОЗ оновив список

Найнижчий показник госпіталізацій у Херсонській області / Фото Reuters

Коронавірус в Україні оновив за добу 24 березня антирекорд діагнозів і жертв хвороби. Крім того, за офіційними даними, показник госпіталізації хворих на COVID-19 в нормі лише в шести областях - Волинській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській та Херсонській.

Як свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, найбільше показник госпіталізації перевищено у Вінницькій області, він становить 131 при нормі в 60 на 100 тисяч населення. Найнижчий показник - у Херсонській області (28,8). Високі показники також у Києві — 110,7; у Житомирській області — 114,7; на Буковині - 104,0.

Станом на 25 березня в "червоній" зоні як і раніше перебувають Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

"Помаранчевими" залишаються 15 областей: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

Єдиним регіоном в "жовтій" зоні залишилася Херсонська область.

"Зелених" регіонів в Україні немає.

moz.gov.ua

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