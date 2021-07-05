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Смерть після щеплення: чому помер чоловік після вакцини Pfizer у Вінницькій області

5 липня 2021, 18:52
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Фахівці ще будуть проводити гістологічний аналіз, він триватиме 5-7 днів.

вакцинація
Смерть після вакцинації в Україні / УНІАН

Стали відомі попередні причини смерті 47-річного жителя Вінниці, який помер в день вакцинації, через кілька годин після щеплення вакциною Pfizer.

Як показав розтин, у чоловіка була гостра серцева недостатність.

"Коронарні судини були звужені на 90%. Відомо, що чоловік не обстежувався, але періодично скаржився на серце. Можливо, що він перехвилювався, можливо, що було фізичне перенапруження", - пише Сегодня.

Як виявилося, загиблий працював різноробочим на підприємстві, яке виготовляло морозильні установки

"Про чоловіка відомо, що він працював різноробочим на підприємстві, яке виготовляло морозильні установки. Ні тромбозів, ні анафілактичних реакцій не було", – розповіла голова Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації Ольга Задорожна.

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За її словами, ще належить гістологічний аналіз, він триватиме 5-7 днів.

читайте такожМедики назвали попередню причину смерті вінничанина після щеплення від коронавірусу

Смерть після щеплення Pfizer

Як повідомили у департаменті охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА, причиною смерті 47-річного чоловіка після щеплення вакциною Pfizer у Вінницькій області попередньо називають гостру серцево-судинну недостатність на тлі ішемічної хвороби серця.

Вакцинація чоловіка відбулася 2 липня о 13:42, стало погано йому о 18:00. Медики реанімували його, але врятувати не вдалося.

"Що стосується симптомів, то я б не сказала, що це реакція на вакцинацію. Щеплення було для цього чоловіка першим", - розповіла Задорожна.

Як повідомляв Главред, в США в штаті Мічиган уві сні померла 13-річна дитина, яка за кілька днів до цього отримала другу дозу вакцини Pfizer проти COVID-19.

Джейкоб Клінік після щеплення відчув загальні поствакцинальні симптоми - втому, жар і біль у животі.

Спеціаліст зі зв'язків з громадськістю цільової групи CDC (Центр з контролю і профілактики захворювань) з вакцинації проти COVID-19 Шаран заявила, що на даний момент інцидент розслідується. За її словами, поки розслідування не буде завершено, називати конкретну причину смерті передчасно.

Щеплення вакцина від коронавірусу
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