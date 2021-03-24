Смерть військовослужбовця після вакцинації препаратом Covishield: з'явилися нові подробиці

Інна Нарожна померла буквально на сходинках продовольчого магазину. Все сталося дуже швидко.
43-річна військовослужбовець Збройних сил України Інна Нарожна, яку напередодні прищепили препаратом від коронавірусу індійського виробництва Covishield, померла буквально на сходинках продовольчого магазину Ромашка в селищі Чорноморське під Одесою.
Як пише видання Рavlovsky.news з посиланням на очевидців, все сталося дуже швидко. Спочатку в магазин зайшли покупці, які сказали, що жінці стало зле і вона впала. Потім викликали швидку, яка приїхала за 10 хвилин, але вже було запізно.
"Упродовж десяти хвилин приїхала швидка допомога. Буквально десять хвилин, ну, може до п'ятнадцяти. Ми дивимося у віконце - їй роблять штучне дихання. І тут же вони встали і все. Вже зайшли покупці наші та кажуть, що померла", - розповіли свідки трагедії.
Місцеві жителі підозрюють, що смерть жінки може бути пов'язана з вакцинацією від коронавірусу.
"Можливо, що це реакція на цю вакцину. Може у неї й були якісь супутні захворювання. Вона мала зайву вагу та курила", - кажуть вони.
До слова, Нарожна найближчим часом повинна була бути залучена до виконання службово-бойових завдань в районі проведення ООС, тому і отримала щеплення від COVID-19.
Смерть військовослужбовця ЗСУ в Одеській області - про що раніше писав Главред:
- 23 березня померла військовослужбовець Збройних сил України Інна Нарожна.
- 21 березня жінку вакцинували препаратом від коронавірусу індійського виробництва Covishield.
- В Одеській ОДА та в командуванні медичних сил ЗСУ підтвердили смерть військовослужбовця ЗСУ.
- 24 березня в МОЗ України зробили офіційну заяву щодо смерті військовослужбовця Збройних сил України в Одеській області.
- У відомстві зазначили, що протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, у жінки не було.
- Крім того, того ж дня з того ж флакона вакцини були щеплені ще 9 осіб. Несприятливих наслідків після імунізації в інших пацієнтів не зареєстрували.
- 24 березня стали відомі результати судмедекспертизи. У МОЗ повідомили, що жінка померла через гостру серцево-судинну недостатність. Крім того, у жінки також виявили атеросклеротичний кардіосклероз.
- Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій заявив, що причина смерті Нарожної є поширеною і трапляється щодня у людей, які не були вакциновані.
- За фактом смерті військовослужбовця ЗСУ пообіцяли провести повноцінне розслідування.