Смерть військовослужбовця після вакцинації препаратом Covishield: з'явилися нові подробиці

Інна Нарожна померла через день після вакцинації/ Фото Facebook

43-річна військовослужбовець Збройних сил України Інна Нарожна, яку напередодні прищепили препаратом від коронавірусу індійського виробництва Covishield, померла буквально на сходинках продовольчого магазину Ромашка в селищі Чорноморське під Одесою.

Як пише видання Рavlovsky.news з посиланням на очевидців, все сталося дуже швидко. Спочатку в магазин зайшли покупці, які сказали, що жінці стало зле і вона впала. Потім викликали швидку, яка приїхала за 10 хвилин, але вже було запізно.

"Упродовж десяти хвилин приїхала швидка допомога. Буквально десять хвилин, ну, може до п'ятнадцяти. Ми дивимося у віконце - їй роблять штучне дихання. І тут же вони встали і все. Вже зайшли покупці наші та кажуть, що померла", - розповіли свідки трагедії.

Місцеві жителі підозрюють, що смерть жінки може бути пов'язана з вакцинацією від коронавірусу.

"Можливо, що це реакція на цю вакцину. Може у неї й були якісь супутні захворювання. Вона мала зайву вагу та курила", - кажуть вони.

До слова, Нарожна найближчим часом повинна була бути залучена до виконання службово-бойових завдань в районі проведення ООС, тому і отримала щеплення від COVID-19.

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