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"Смертельні жнива": лікарка розкрила реальну ситуацію з COVID-19 в Україні

24 квітня 2021, 10:22

В Україні в листопаді-грудні 2020 року смертей було більше на 30-35%. А під час минулорічного тотального локдауну смертність знизилася.

коронавірус
Коронавірус в Україні заразив понад 2 млн людей / Фото Reuters

Станом на 24 березня 2021 року жертвами COVID-19 в Україні стали понад 42 тисячі осіб. Однак реальну ситуацію зі смертністю від коронавірусу в Україні можна буде оцінити після того, як Держстат надасть статистику за минулий рік. Про це заявила лікар терапевт-кардіолог, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова.

За її словами, з COVID-статистикою не все так просто і в Україні, і в світі.

"Більшість людей, які померли від ковіду - це люди похилого віку, які мають купу хронічних захворювань. Є одне об'єктивне, але неспецифічне мірило - відсоток надлишкових смертей за місяць порівняно з показниками за аналогічний період року до пандемії. Але слід враховувати, що є також випадки недіагностованого коронавірусу, коли наприклад людина помирає вдома або без підтвердження зараження. Плюс - є додаткові смерті, не пов'язані з COVID-19, від хронічних захворювань (онкологічних, серцево-судинних тощо): ці люди були різко обмежені в доступі до медичної допомоги через пандемію", - сказала Амосова під час чату на Главреді.

читайте такожЛікарка розповіла, чи допоможе стара вакцина від нових штамів COVID-19Лікарка розповіла, що в Україні в листопаді-грудні минулого року смертей було більше на 30-35%. Навесні минулого року, в квітні-травні, коли в країні був оголошений профілактичний локдаун, смертність зменшилася в порівнянні з 2019 роком.

"Тобто ми зможемо оцінити ці смертельні жнива, коли Держстат надасть статистику за минулий рік. Втім, динаміка, яку показує офіційна статистика, дає певні орієнтири. Судячи з того, що відбувалося і відбувається в українських лікарнях, у нас буде плюс 50% в березні та приблизно плюс стільки ж в лютому і квітні", - резюмував Амосова.

Коронавірус в Україні - останні новини:

  • Станом на ранок суботи, 24 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 12 711 жителів країни. Всього з початку епідемії захворіли 2 017 341 особа.
  • Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що на Великдень в Україні карантинних обмежень запроваджуватимть.
  • Степанов порекомендував українцям уникати великих скупчень людей на Великдень, який цього року випав на 2 травня. Також він сказав, що цього року не варто українцям ходити і святити паски.
  • 22 квітня голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що Київ ще не готовий переходити в жовту зону карантину, і після локдауну столиця опиниться в помаранчевій.
  • У Києві під час карантину на Вербну неділю та на Воскресіння Христове (Великдень) – 25 квітня та 2 травня відповідно - під час богослужінь потрібно буде дотримуватися особливих вимог.
  • Коронавірус дуже швидко мутує, і не виключено, що в Україні з часом може з'явитися український штам COVID-19.
  • Учені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу.

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