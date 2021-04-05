ЗМІ дізналися, де в Києві у маршрутках можна проїхатися без спецперепустки

Локдаун у Києві 2021 не завадив деяким маршрутникам перевозити всіх, хто цього забажає, дізналися журналісти.
У Києві в понеділок, 5 квітня, у перший день жорсткого карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19, на території одного житлового масиву у маршрутних таксі можна проїхатися без спеціальної перепустки.
Спецперепустка на транспорт станом на 9:46 була не потрібна для проїзду у маршрутках, які зупиняються на Позняках, повідомляє Сьогодні.
За його даними, водії маршруток були раді нечисленним пасажирам.
"... На Позняках у маршрутках можна їздити вільно – без перепустки... Сьогодні тих, хто бажає проїхатися у маршрутках, зовсім небагато", – наголошується у матеріалі.
У Telegram-каналі Киев Сейчас також йдеться, що на Позняках у маршрутках можна проїхатися вільно.
Нагадаємо, 5 квітня в Києві через погіршення ситуації з коронавірусом стартував новий локдаун 2021. Влада вирішила, що посилений карантин має діяти як мінімум до 16 квітня.
Під час локдауну зокрема не можна їздити у транспорті без спецперепустки, закриті заклади культури, громадського харчування, розважальні заклади та деякі магазини.
COVID-19 в Києві – що потрібно знати
- Станом на 5 квітня вірус знайшли у 167 668 осіб, померли 3 617 хворих, а одужали 107 559 пацієнтів.
- У столиці 4 квітня вірус діагностовано у 458 осіб, 3 числа – у 552-х, а 2-го – у 2053-х.