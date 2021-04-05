ЗМІ дізналися, де в Києві у маршрутках можна проїхатися без спецперепустки

На Позняках в маршрутках для проїзду не вимагали спецперепустку, з'ясували журналісти / УНІАН

У Києві в понеділок, 5 квітня, у перший день жорсткого карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19, на території одного житлового масиву у маршрутних таксі можна проїхатися без спеціальної перепустки.

Спецперепустка на транспорт станом на 9:46 була не потрібна для проїзду у маршрутках, які зупиняються на Позняках, повідомляє Сьогодні.

За його даними, водії маршруток були раді нечисленним пасажирам.

"... На Позняках у маршрутках можна їздити вільно – без перепустки... Сьогодні тих, хто бажає проїхатися у маршрутках, зовсім небагато", – наголошується у матеріалі.

У Telegram-каналі Киев Сейчас також йдеться, що на Позняках у маршрутках можна проїхатися вільно.

Нагадаємо, 5 квітня в Києві через погіршення ситуації з коронавірусом стартував новий локдаун 2021. Влада вирішила, що посилений карантин має діяти як мінімум до 16 квітня.

Під час локдауну зокрема не можна їздити у транспорті без спецперепустки, закриті заклади культури, громадського харчування, розважальні заклади та деякі магазини.

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