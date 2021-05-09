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ЗМІ дізналися, чому реєстрація Спутник V у ЄС на межі провалу

9 травня 2021, 17:59

Європейське агентство з лікарських засобів досі не може схвалити вакцину Спутник V на території країн ЄС.

Супутник V
Німеччина і Росія не домовилися про постачання вакцини Спутник V - ЗМІ / Reuters

Євросоюз наразі не може схвалити використання вакцини від COVID-19 Спутник V на території європейських держав. Вимоги Брюсселя виявилися вищими, ніж очікувала Росія. При цьому перемовини Берліна і Москви щодо постачання вакцини до Німеччини зайшли в глухий кут. Перспективи такої угоди близькі до нуля.

Як повідомляє німецьке видання Bild, поява російської вакцини від коронавірусу Спутник V на європейському вакцинному ринку навряд чи можлива: регулятор не схвалює препарат, а Москва не очікувала, що вимоги будуть настільки високими.

Крім того, зайшли в глухий кут і перемовини Німеччини з Росією щодо постачання російської вакцини. Вакцину можна закупити і доставити до ФРН в червні-липні тільки в тому випадку, якщо будуть скорочені обсяги постачань препаратів, вже законтрактованих у Індії.читайте такожНовий скандал з вакциною Спутник V у Словаччині: Росія продала препарат з іншим складом

"Але схвалення вакцини Спутник V Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) досі знаходиться під питанням. За інформацією Bild, вимоги до процедури узгодження значно вищі, ніж очікують у Москві", - підкреслює видання.

Реєстрація вакцини Спутник V Євросоюзі

  • Європейське агентство лікарських засобів (EMA) 4 березня оголосило про запуск процедури комплексного вивчення російської вакцини від COVID-19 Спутник V. У Євросоюзі працюють над перевіркою якості, безпеки та ефективності препарату.
  • У Єврокомісії 5 березня сказали, що країни Європи можуть купувати вакцини від коронавірусу з Росії та Китаю, однак використовуватимуть їх тільки на свій страх і ризик. Препарати не зареєстровані на наднаціональному рівні у Євросоюзі.
  • Глава Європейського агентства лікарських засобів Кріста Віртумер-Хозе 9 березня заявила про те, що вакцина Спутник V все ще перевіряється. Препарат наразі не може бути зареєстрований, тому що немає достатніх даних щодо того, чи відповідає вакцина вимогам Євросоюзу.

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