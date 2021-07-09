Чи зможуть українці, вакциновані CoronaVac, подорожувати світом - відповідь МОЗ

Віктор Ляшко закликав українців вакцинуватися / УНІАН

Глава українського МОЗ Віктор Ляшко розповів, що під час зустрічі з Генеральним директором Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Гансом Клюге обговорював питання визнання країнами світу китайської вакцини Sinovac, щоб українці могли безперешкодно подорожувати світом.

"У перші дні на посаді міністра охорони здоров'я мене запитували, коли ВООЗ визнає вакцину Sinovac, яку ми використовуємо в Україні. Я обіцяв, що це відбудеться за тиждень-два. Як бачимо, це сталося. І вакцина CoronaVac визнана ВООЗ і на неї можна видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації ", - зазначив Ляшко, передає ТСН.

Глава МОЗ також додав, що політики і дипломати роблять все можливе, щоб українці, щеплені китайською вакциною, могли подорожувати світом.

"У понеділок я був у Брюсселі, зустрічався з Генеральним директором Європейського регіонального бюро ВООЗ Гансом Клюге, де ми проговорювали ці речі. Зокрема про міжнародне право, яке передбачає, що подорожувати і перетинати кордони під час епідемії можна за умови повного курсу вакцинації вакцинами, які визнані ВООЗ. Там мене запевнили, що вони працюють з усіма країнами для того, щои вони швидше визнали вакцини, які визнані зовнішнім регулятором – ВООЗ", - додав міністр.

Ляшко закликав українців вакцинуватися. Все інше, за його словами, зроблять дипломати і політики.

Реклама

Covid-паспорти та поїздки за кордон

В Євросоюзі ще в березні стартували консультації з метою створення електронних сертифікатів вакцинації ("ковід" - паспортів). Вказувалося, що особи, які зробили щеплення від коронавірусу вакцинами, які не визнані на території країн наднаціонального об'єднання, можуть зіткнутися з проблемами під час перетину кордону.

ЗМІ стверджували, що ЄС поки визнає лише три препарати від COVID - 19 - це Pfizer-BioNTech, Moderna і AstraZeneca. Водночас у списках немає тієї вакцини, якою прищеплюються українці.

Робота системи ковід-паспортів стартувала в ЄС з 1 липня. У документ, який потрібен для в'їзду в країни Євросоюзу, вноситься інформація, пов'язана із захворюваністю на COVID-19 і проходженням тесту на коронавірусу кожного громадянина.

Україна 1 липня також запустила паспорта вакцинації. В ЄС затверджені лише дві вакцини з тих, якими прищеплюються українці - Pfizer і AstraZeneca. Особи, які зробили щеплення індійським препаратом Covishield, можуть відвідувати лише Австрію, Німеччину, Словаччину, Грецію, Ірландію, Іспанію та Естонію.

8 липня ЗМІ писали, що українці, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу CoronaVac, мають можливість відвідати 10 країн. Зокрема, це Іспанія; Естонія; Австрія; Нідерланди; Молдова; Угорщина; Туреччина; Греція; Болгарія; Португальська Мадейра.