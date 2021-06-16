Понад тисяча нових діагнозів за добу: коронавірус в Україні активізувався

У МОЗ України оновили COVID-статистику - опубліковано дані на 16 червня 2021 / Фото Reuters

Станом на ранок середи, 16 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 1045 жителів країни. Зокрема захворіли 46 дітей і 23 медичних співробітника.

За минулі 24 години госпіталізовано 699 осіб; летальних випадків - 78, одужали 4 802 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (256), Київській (75), Харківській (64), Дніпропетровській (55) та Херсонській (53) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 226 037 осіб;

одужали - 2 140 978 осіб;

летальних випадків - 51 847;

проведено ПЛР-тестів - 10 576 820.

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Станом на ранок вівторка, 15 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 1014 жителів країни. Вранці в понеділок у МОЗ відзвітували про 420 поставлених діагнозів.

У Національній академії наук України повідомили, що небезпечний штам коронавірусу "Дельта" швидко поширюється територією Росії. Існує ризик, що нова хвиля коронавірусу в Україні розпочнеться зі східних областей.

Фахівці з наукового центру здоров'я Техаського університету в Х'юстоні розповіли, хто ризикує повторно захворіти на коронавірус.