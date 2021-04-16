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Знову зросла кількість хворих і жертв COVID-19 в Україні - свіжа статистика

16 квітня 2021, 08:10
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За добу коронавірус виявили у понад 17 тисяч українців. Кількість жертв хвороби вимірюється сотнями.

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За минулі 24 години з коронавірусом госпіталізовано понад 4 тис. осіб / Фото Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 16 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 17 479 жителів країни. Зокрема захворіли 709 дітей та 378 медпрацівників.

За минулі 24 години госпіталізовано 4 348 осіб; летальних випадків - 438, одужали 12 054 людини. Про це повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (1609), Харківській (1377), Львівській (1365), Дніпропетровській (1332) та Одеській (1315) областях.

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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 16 квітня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 16 квітня

За останню добу в Києві виявили 1 609 випадків зараження коронавірусом, померли 49 пацієнтів, одужали - 1156.

Всього в Києві захворіло 183 300 осіб, померли - 4 121 вилікувалися - 114 396.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 1 921 244 людини;
  • одужали - 1 465 820 осіб;
  • летальних випадків - 39 096;
  • проведено ПЛР-тестів - 8 869 518.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

13 520 людини щеплено проти COVID-19 за добу 15 квітня 2021 в Україні.

432 817 осіб щеплені з початку прищеплювальної кампанії. Отримали 1 дозу вакцини 432 815 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

  • м. Київ - 1609 випадків / 1770 щеплень;
  • Вінницька область - 404 випадки / 225 щеплень;
  • Волинська область - 426 випадків / 688 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 1332 випадки / 385 щеплень;
  • Донецька область - 686 випадків / 460 щеплень;
  • Житомирська область - 530 випадків / 678 щеплень;
  • Закарпатська - 162 випадки / 420 щеплень;
  • Запорізька область - 787 випадків / 558 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 150 випадків / 497 щеплень;
  • Київська область - 926 випадків / 97 щеплень;
  • Кіровоградська область - 182 випадки / 300 щеплень;
  • Луганська область - 290 випадків / 200 щеплень;
  • Львівська область - 1365 випадків / 2650 щеплень;
  • Миколаївська область - 400 випадків / 237 щеплень;
  • Одеська область - 1315 випадків / 893 щеплення;
  • Полтавська область - 688 випадків / 352 щеплення;
  • Рівненська область - 554 випадки / 470 щеплень;
  • Сумська область - 723 випадки / 250 щеплень;
  • Тернопільська область - 460 випадків / 487 щеплень;
  • Харківська область - 1377 випадків / 230 щеплень;
  • Херсонська область - 316 випадків / 280 щеплень;
  • Хмельницька область - 892 випадки / 680 щеплень;
  • Черкаська область - 953 випадки / 165 щеплень;
  • Чернівецька область - 276 випадків / 310 щеплень;
  • Чернігівська область - 676 випадків / 238 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні - останні новини:

  • Станом на 7 квітня коронавірус в Україні встановив новий смертельний антирекорд. COVID - 19 вбив за добу 481 українця.
  • Станом на ранок 3 квітня коронавірус в Україні виявили у рекордної кількості українців - за добу було поставлено 20 341 діагноз.
  • Станом на ранок 3 квітня в Києві також зареєстрували рекордну кількість нових хворих - 2053.
  • Антирекорд по Києву був встановлений станом на ранок 15 квітня - від коронавірусної хвороби померла 51 людина.
  • Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, поступово ситуація починає стабілізуватися, рівень госпіталізацій знизився.
  • Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні та госпіталізаціями стабілізувалася. Україна виходить на плато.
  • Жорсткий карантин в Києві продовжили на 2 тижні – до 30 квітня. Епідеміологічна ситуація в місті не поліпшується.
  • Станом на 15 квітня в Україні 13 регіонів перебували в "червоній" зоні карантину.

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