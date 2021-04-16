Знову зросла кількість хворих і жертв COVID-19 в Україні - свіжа статистика

За минулі 24 години з коронавірусом госпіталізовано понад 4 тис. осіб / Фото Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 16 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 17 479 жителів країни. Зокрема захворіли 709 дітей та 378 медпрацівників.

За минулі 24 години госпіталізовано 4 348 осіб; летальних випадків - 438, одужали 12 054 людини. Про це повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (1609), Харківській (1377), Львівській (1365), Дніпропетровській (1332) та Одеській (1315) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 16 квітня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 16 квітня

За останню добу в Києві виявили 1 609 випадків зараження коронавірусом, померли 49 пацієнтів, одужали - 1156.

Всього в Києві захворіло 183 300 осіб, померли - 4 121 вилікувалися - 114 396.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 1 921 244 людини;

одужали - 1 465 820 осіб;

летальних випадків - 39 096;

проведено ПЛР-тестів - 8 869 518.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

13 520 людини щеплено проти COVID-19 за добу 15 квітня 2021 в Україні.

432 817 осіб щеплені з початку прищеплювальної кампанії. Отримали 1 дозу вакцини 432 815 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

м. Київ - 1609 випадків / 1770 щеплень;

Вінницька область - 404 випадки / 225 щеплень;

Волинська область - 426 випадків / 688 щеплень;

Дніпропетровська область - 1332 випадки / 385 щеплень;

Донецька область - 686 випадків / 460 щеплень;

Житомирська область - 530 випадків / 678 щеплень;

Закарпатська - 162 випадки / 420 щеплень;

Запорізька область - 787 випадків / 558 щеплень;

Івано-Франківська область - 150 випадків / 497 щеплень;

Київська область - 926 випадків / 97 щеплень;

Кіровоградська область - 182 випадки / 300 щеплень;

Луганська область - 290 випадків / 200 щеплень;

Львівська область - 1365 випадків / 2650 щеплень;

Миколаївська область - 400 випадків / 237 щеплень;

Одеська область - 1315 випадків / 893 щеплення;

Полтавська область - 688 випадків / 352 щеплення;

Рівненська область - 554 випадки / 470 щеплень;

Сумська область - 723 випадки / 250 щеплень;

Тернопільська область - 460 випадків / 487 щеплень;

Харківська область - 1377 випадків / 230 щеплень;

Херсонська область - 316 випадків / 280 щеплень;

Хмельницька область - 892 випадки / 680 щеплень;

Черкаська область - 953 випадки / 165 щеплень;

Чернівецька область - 276 випадків / 310 щеплень;

Чернігівська область - 676 випадків / 238 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні - останні новини: