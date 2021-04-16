Знову зросла кількість хворих і жертв COVID-19 в Україні - свіжа статистика

За добу коронавірус виявили у понад 17 тисяч українців. Кількість жертв хвороби вимірюється сотнями.
Станом на ранок п'ятниці, 16 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 17 479 жителів країни. Зокрема захворіли 709 дітей та 378 медпрацівників.
За минулі 24 години госпіталізовано 4 348 осіб; летальних випадків - 438, одужали 12 054 людини. Про це повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (1609), Харківській (1377), Львівській (1365), Дніпропетровській (1332) та Одеській (1315) областях.
Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 16 квітня
За останню добу в Києві виявили 1 609 випадків зараження коронавірусом, померли 49 пацієнтів, одужали - 1156.
Всього в Києві захворіло 183 300 осіб, померли - 4 121 вилікувалися - 114 396.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 1 921 244 людини;
- одужали - 1 465 820 осіб;
- летальних випадків - 39 096;
- проведено ПЛР-тестів - 8 869 518.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
13 520 людини щеплено проти COVID-19 за добу 15 квітня 2021 в Україні.
432 817 осіб щеплені з початку прищеплювальної кампанії. Отримали 1 дозу вакцини 432 815 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях
- м. Київ - 1609 випадків / 1770 щеплень;
- Вінницька область - 404 випадки / 225 щеплень;
- Волинська область - 426 випадків / 688 щеплень;
- Дніпропетровська область - 1332 випадки / 385 щеплень;
- Донецька область - 686 випадків / 460 щеплень;
- Житомирська область - 530 випадків / 678 щеплень;
- Закарпатська - 162 випадки / 420 щеплень;
- Запорізька область - 787 випадків / 558 щеплень;
- Івано-Франківська область - 150 випадків / 497 щеплень;
- Київська область - 926 випадків / 97 щеплень;
- Кіровоградська область - 182 випадки / 300 щеплень;
- Луганська область - 290 випадків / 200 щеплень;
- Львівська область - 1365 випадків / 2650 щеплень;
- Миколаївська область - 400 випадків / 237 щеплень;
- Одеська область - 1315 випадків / 893 щеплення;
- Полтавська область - 688 випадків / 352 щеплення;
- Рівненська область - 554 випадки / 470 щеплень;
- Сумська область - 723 випадки / 250 щеплень;
- Тернопільська область - 460 випадків / 487 щеплень;
- Харківська область - 1377 випадків / 230 щеплень;
- Херсонська область - 316 випадків / 280 щеплень;
- Хмельницька область - 892 випадки / 680 щеплень;
- Черкаська область - 953 випадки / 165 щеплень;
- Чернівецька область - 276 випадків / 310 щеплень;
- Чернігівська область - 676 випадків / 238 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Станом на 7 квітня коронавірус в Україні встановив новий смертельний антирекорд. COVID - 19 вбив за добу 481 українця.
- Станом на ранок 3 квітня коронавірус в Україні виявили у рекордної кількості українців - за добу було поставлено 20 341 діагноз.
- Станом на ранок 3 квітня в Києві також зареєстрували рекордну кількість нових хворих - 2053.
- Антирекорд по Києву був встановлений станом на ранок 15 квітня - від коронавірусної хвороби померла 51 людина.
- Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, поступово ситуація починає стабілізуватися, рівень госпіталізацій знизився.
- Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні та госпіталізаціями стабілізувалася. Україна виходить на плато.
- Жорсткий карантин в Києві продовжили на 2 тижні – до 30 квітня. Епідеміологічна ситуація в місті не поліпшується.
- Станом на 15 квітня в Україні 13 регіонів перебували в "червоній" зоні карантину.