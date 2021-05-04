Соціолог пояснив, чому українці змінюють своє ставлення до вакцинації

Зростає кількість людей, які хворіють, зростає навантаження на лікарні, все більше людей мають власний досвід захворювання.
Поступово громадяни України починають змінювати своє ставлення до процесу вакцинації від коронавірусу, заявив гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто в ефірі каналу Україна 24.
На його думку, цьому служать дві причини.
"Одна з них - це те, що все-таки зростає кількість людей, які хворіють, зростає навантаження на лікарні, все більше людей мають власний досвід захворювання. А друга причина в тому, що 33% тих, хто не вірить у вакцинацію (це приблизно 20% від населення) - їм не подобалися наявні в Україні вакцини", - сказав він.
За словами експерта, з появою інших вакцин люди будуть вакцинуватися охочіше.
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"Зараз кількість вакцин розширилася, тому й ставлення людей (до вакцинації - ред.) починає змінюватися. У нас є приблизно 20% людей, які погодяться, коли будуть інші вакцини (в Україні - ред.), але і тих, хто не захоче і в цьому випадку, досить багато - 30%", - сказав він.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
- Офіційно вакцина від COVID-19 з'явилася в Україні 23 лютого. Першим препаратом стала вакцина CoviShield-аналог британсько-шведської вакцини Astra Zeneca.
- Стартувавши вакцинація від коронавірусу в Україні 24 лютого. Перші щеплення зробили медичним працівникам, після чого почалася вакцинація учасників ООС на Донбасі.
- 18 квітня в Україну привезли вакцину Pfizer. Державі вдалося отримати 117 тисяч доз препарату. До цього Київ домовився про контрактні поставки 10 мільйонів доз вакцини Pfizer.
- 30 Квітня Україна отримала 500 тисяч доз китайського препарату CoronaVac. У МОЗ анонсували отримання нових вакцин від коронавірусу щотижня.
- 1 травня стало відомо, що Україна отримає ще 10 мільйонів доз вакцини Pfizer. Таким чином, держава законтрактувала 20 мільйонів доз препарату американської та німецької компаній Pfizer і BioNTech.