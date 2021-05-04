Соціолог пояснив, чому українці змінюють своє ставлення до вакцинації

Українці змінюють своє ставлення до вакцинації / Reuters

Поступово громадяни України починають змінювати своє ставлення до процесу вакцинації від коронавірусу, заявив гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто в ефірі каналу Україна 24.

На його думку, цьому служать дві причини.

"Одна з них - це те, що все-таки зростає кількість людей, які хворіють, зростає навантаження на лікарні, все більше людей мають власний досвід захворювання. А друга причина в тому, що 33% тих, хто не вірить у вакцинацію (це приблизно 20% від населення) - їм не подобалися наявні в Україні вакцини", - сказав він.

За словами експерта, з появою інших вакцин люди будуть вакцинуватися охочіше.

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"Зараз кількість вакцин розширилася, тому й ставлення людей (до вакцинації - ред.) починає змінюватися. У нас є приблизно 20% людей, які погодяться, коли будуть інші вакцини (в Україні - ред.), але і тих, хто не захоче і в цьому випадку, досить багато - 30%", - сказав він.

Вакцинація від коронавірусу в Україні