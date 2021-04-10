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Соціологи з'ясували, скільки українців підтримують локдаун

10 квітня 2021, 03:35

Більше половини громадян бояться заразитися коронавірусом і пообіцяли більше дотримуватися правил жорсткого карантину, ніж навесні минулого року.

локдаун
З початку березня підтримка карантину зросла з 56 до 65%. / УНІАН

В Україні збільшилася кількість громадян, які підтримують запровадження жорсткого карантину. Впродовж місяця прихильників локдауну стало більше на 9%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг.

За даними соціологів, 65% опитаних українців підтримують запровадження "жорсткого карантину", 33% - виступили проти цієї ідеї. З початку березня підтримка карантину зросла з 56 до 65%.

При цьому 77% підтримують закриття ресторанів і кафе в рамках жорсткого карантину, 63% - закриття шкіл, 59% - дитсадків.

Водночас закриття міського та міжміського транспорту не підтримують майже 70% українців.

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55% респондентів пообіцяли більше дотримуватися правил жорсткого карантину, ніж навесні минулого року. 17% опитаних сказали, що будуть робити це менше, 26% - так само.

В умовах епідемії динамічно зростає рівень тривожності. Так, 52% українців побоюються, що можуть захворіти на коронавірус, а 47% - не бояться. Найвищі показники хвилювання фіксують в старшій віковій групі та серед жінок.

читайте такожУкраїну скоро закриють на загальнонаціональний локдаун - імунологОпитування проведене соціологічною групою Рейтинг 6-7 квітня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій.

Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Коронавірус в Україні - останні новини:

  • Станом на 9 квітня коронавірус в Україні заразив 19 676 осіб. Госпіталізовано 4 936 осіб; летальних випадків - 419; одужали - 11 221 осіб.
  • За добу в Києві виявили 1864 випадки зараження коронавірусом, померли - 48 осіб, одужали - 688.
  • Україна кілька днів поспіль лідирувала в Європі за кількістю хворих на коронавірус за добу.
  • Через погіршення епідеміологічної ситуації з 5 квітня був посилений карантин в Києві. У місті ухвалили рішення про закриття дитячих садків і шкіл. Громадський транспорт на час посилених карантинних заходів перевозить пасажирів за спеціальними перепустками.
  • Згідно з прогнозами доктора-імунолога Алли Волохи, посилений карантин у Києві, найімовірніше, триватиме ще кілька тижнів. У місті важка ситуація із захворюваністю і смертністю від коронавірусу.
  • Мер столиці Віталій Кличко розповів, коли в Києві можуть ще більше посилити карантин. При цьому, за його словами, кияни легковажно ставляться до коронавірусу і карантину. Люди поводяться так, ніби локдауну не існує.

коронавірус
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