Соціологи з'ясували, скільки українців підтримують локдаун

З початку березня підтримка карантину зросла з 56 до 65%. / УНІАН

В Україні збільшилася кількість громадян, які підтримують запровадження жорсткого карантину. Впродовж місяця прихильників локдауну стало більше на 9%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг.

За даними соціологів, 65% опитаних українців підтримують запровадження "жорсткого карантину", 33% - виступили проти цієї ідеї. З початку березня підтримка карантину зросла з 56 до 65%.

При цьому 77% підтримують закриття ресторанів і кафе в рамках жорсткого карантину, 63% - закриття шкіл, 59% - дитсадків.

Водночас закриття міського та міжміського транспорту не підтримують майже 70% українців.

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55% респондентів пообіцяли більше дотримуватися правил жорсткого карантину, ніж навесні минулого року. 17% опитаних сказали, що будуть робити це менше, 26% - так само.

В умовах епідемії динамічно зростає рівень тривожності. Так, 52% українців побоюються, що можуть захворіти на коронавірус, а 47% - не бояться. Найвищі показники хвилювання фіксують в старшій віковій групі та серед жінок.

читайте такожУкраїну скоро закриють на загальнонаціональний локдаун - імунологОпитування проведене соціологічною групою Рейтинг 6-7 квітня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій.

Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

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