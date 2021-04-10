Соціологи з'ясували, скільки українців підтримують локдаун

Більше половини громадян бояться заразитися коронавірусом і пообіцяли більше дотримуватися правил жорсткого карантину, ніж навесні минулого року.
В Україні збільшилася кількість громадян, які підтримують запровадження жорсткого карантину. Впродовж місяця прихильників локдауну стало більше на 9%.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг.
За даними соціологів, 65% опитаних українців підтримують запровадження "жорсткого карантину", 33% - виступили проти цієї ідеї. З початку березня підтримка карантину зросла з 56 до 65%.
При цьому 77% підтримують закриття ресторанів і кафе в рамках жорсткого карантину, 63% - закриття шкіл, 59% - дитсадків.
Водночас закриття міського та міжміського транспорту не підтримують майже 70% українців.
55% респондентів пообіцяли більше дотримуватися правил жорсткого карантину, ніж навесні минулого року. 17% опитаних сказали, що будуть робити це менше, 26% - так само.
В умовах епідемії динамічно зростає рівень тривожності. Так, 52% українців побоюються, що можуть захворіти на коронавірус, а 47% - не бояться. Найвищі показники хвилювання фіксують в старшій віковій групі та серед жінок.
читайте такожУкраїну скоро закриють на загальнонаціональний локдаун - імунологОпитування проведене соціологічною групою Рейтинг 6-7 квітня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій.
Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Станом на 9 квітня коронавірус в Україні заразив 19 676 осіб. Госпіталізовано 4 936 осіб; летальних випадків - 419; одужали - 11 221 осіб.
- За добу в Києві виявили 1864 випадки зараження коронавірусом, померли - 48 осіб, одужали - 688.
- Україна кілька днів поспіль лідирувала в Європі за кількістю хворих на коронавірус за добу.
- Через погіршення епідеміологічної ситуації з 5 квітня був посилений карантин в Києві. У місті ухвалили рішення про закриття дитячих садків і шкіл. Громадський транспорт на час посилених карантинних заходів перевозить пасажирів за спеціальними перепустками.
- Згідно з прогнозами доктора-імунолога Алли Волохи, посилений карантин у Києві, найімовірніше, триватиме ще кілька тижнів. У місті важка ситуація із захворюваністю і смертністю від коронавірусу.
- Мер столиці Віталій Кличко розповів, коли в Києві можуть ще більше посилити карантин. При цьому, за його словами, кияни легковажно ставляться до коронавірусу і карантину. Люди поводяться так, ніби локдауну не існує.